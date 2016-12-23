Император Японии в 83-й день рождения поблагодарил за поддержку его желания отречься

ТОКИО, 23 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Император Японии Акихито отмечает в пятницу свой 83-й день рождения. В этот день, который с момента его восшествия на престол в 1989 году отмечается в стране как национальный праздник, монарх поблагодарил всех японцев за поддержку, оказанную его желанию постепенно отойти от выполнения обязанностей и передать престол своему сыну, 56-летнему кронпринцу Нарухито.

"В августе я выступил с обращением, в котором изложил свои мысли за последние несколько лет, размышления о годах, проведенных на престоле, своей роли и обязанностях. Я глубоко благодарен, что многие люди прислушались к моим словам и искренне задумались об этом", - сказал император на пресс-конференции по случаю своего дня рождения.

Монарх также отдал дань памяти своему дяде принцу Микасе, который скончался в октябре на 101-м году жизни. "Принц был одним из членов императорской семьи, который участвовал во Второй мировой войне. Для меня очень важно было услышать его рассказы об этом опыте", - отметил Акихито. Кроме того, он сказал, что скорбит о покойном короле Таиланда Пумипоне Адульядете (Рама IX), с которым их связывали дружеские отношения.

В своей речи японский император также вспомнил о недавних визитах в северо-восточные регионы Японии, пострадавшие от цунами в 2011 году, и подвергшуюся мощному землетрясению в апреле этого года префектуру Кумамото.

Историческое обращение

В начале августа император Японии Акихито выступил с видеообращением к нации, рассказав о своих опасениях по поводу выполнения обязанностей в качестве "символа государства" в связи с преклонным возрастом. Монарх дал понять, что готов к возможной передаче престола своему сыну, кронпринцу Нарухито. При этом император напрямую не затронул эту тему, слово "отречение" в его речи не прозвучало.

"Сейчас мы живем в обществе, которое быстро стареет, и я бы хотел поговорить о том, какую роль желательно должен играть император, который тоже становится старше. Будучи императором, я должен воздерживаться от каких-либо конкретных замечаний относительно существующей системы императорского двора, я бы хотел сказать вам, что я как личность, думаю об этом", - сказал он.

"Мне уже более 80 лет, и я, к счастью, нахожусь в добром здравии. Когда я думаю о том, что мое здоровье постепенно ухудшается, я переживаю, что мне может стать сложно выполнять мои обязанности в качестве "символа государства" всем своим существом, как я делал это до сих пор", - отметил Акихито. "Несколько лет назад после двух операций я начал ощущать ухудшение здоровья из-за преклонного возраста. Тогда я начал думать о будущем, о том, как я должен себя вести, если мне станет трудно выполнять свои обязанности", - добавил монарх.

После обращения Акихито при правительстве Японии был создан специальный экспертный совет, который рассматривает возможность его отречения. Эксперты, в частности, должны решить вопрос о статусе и титуле монарха после отречения, о его материальном обеспечении. Предполагается, что рассмотрение соответствующего документа начнется уже в следующем году, а добровольное отречение императора Акихито от престола может произойти в 2018 году. Нынешнее законодательство определяет порядок наследования престола только после смерти предыдущего монарха, такие процедуры при его жизни пока никак не регламентируются.

Согласно данным соцопросов, около 90% японцев готовы поддержать решение императора отречься от престола в пользу сына. В то же время правительство Японии не хочет, чтобы отречение от престола создавало прецедент и становилось правилом. В прежние века японские монархи нередко уходили на покой при жизни, последний раз это произошло в 1817 году.

Императорская чета

Акихито родился 23 декабря 1933 года. Он считается представителем одной из старейших монарших династий мира. Он был первенцем в браке императора Хирохито (1901-1989) и императрицы Нагако (1903-2000), у которых родилось два сына и пять дочерей.

В 1952-1956 гг. Акихито обучался на факультете политики и экономики токийского Университета Гакусюин. Он был официально объявлен наследным принцем 10 ноября 1952 года, а 7 января 1989 года стал 125-м императором Японии, унаследовав трон после смерти отца. 55-летнему Акихито были переданы символы верховной власти - зеркало, меч и ожерелье из яшмы. С его восшествием на престол в Японии была объявлена новая эра, получившая название Хэйсэй, что означает "мир и согласие".

Со своей супругой Митико (урожденная Митико Сёда) Акихито познакомился во время игры в теннис. Митико - дочь богатого промышленника-мукомола и первая в истории Японии простолюдинка на троне. Их бракосочетание состоялось в апреле 1959 года, когда Акихито был еще наследным принцем.

В нарушение многовековых традиций монаршая чета сама воспитывала своих троих детей. Императрица, получившая среди соотечественников ласковое прозвище "Митти", стала излюбленной героиней женских журналов и долгие годы считалась законодательницей дамской моды. Ее день рождения традиционно широко отмечают по всей стране.