МВД Польши: оккупирующую Сейм оппозицию никто не будет оттуда прогонять

ВАРШАВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак считает, что оппозиция нелегально оккупирует зал пленарных заседаний Сейма (нижней палаты парламента), но выгонять депутатов никто не намерен. Об этом глава ведомства заявил в четверг в вечерней программе телеканала Polstat.

"Если они не отступят, то заседания будут и дальше продолжаться в зале, где они проходили в последнюю пятницу", - отметил он.

Как сообщалось ранее, представители польской оппозиции пока отказываются снять блокаду президиума в зале пленарных заседаний Сейма, которая продолжается уже седьмой день. Как сообщили в партиях "Гражданская платформа" и "Новочесна", депутаты будут дежурить группами до 11 января, когда запланировано очередное заседание парламента. Акция протеста будет продолжаться даже в период рождественских и новогодних праздников.

Несколько десятков человек поддерживают протестующих депутатов за пределами парламента. На протяжении последних дней Сейм был обнесен металлическим забором и охранялся усиленными патрулями полиции. В среду вечером, когда завершилось последнее в 2016 году заседание Сената, ограду разобрали. По мнению Блащака, это свидетельствует о том, что "кризис сходит на нет".

Главное требование оппозиции - повторное проведение голосования по закону о бюджете на 2017 год. Ее не устраивает тот факт, что голосование 16 декабря состоялось в отсутствие оппозиции. При этом голоса подсчитывались вручную секретарями, представляющими партию власти. Двое депутатов оппозиции, фигурирующие в списке подсчитывавших голоса, заявили, что их не было в зале заседаний.

Оппозиция заблокировала президиум во время заседания Сейма 16 декабря, протестуя против планов ограничения доступа журналистов в законодательный орган и отстранения депутата Михала Щербы, пытавшегося выразить недовольство оппозиции нарушением свободы СМИ.