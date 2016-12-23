Times: Мэй разочаровала Елизавету II нежеланием рассказать ей про Brexit

ЛОНДОН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Елизавета II оказалась разочарована тем, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась делиться с ней подробностями переговорной стратегии по выходу страны из ЕС, пишет газета The Times.

"Королева осталась разочарованной Терезой Мэй после того, как премьер-министр отказалась делиться с ней планами по Brexit во время посещения Балморала", - пишет издание. По его информации, этот разговор состоялся в королевском замке в Шотландии в сентябре 2016 года.

Со ссылкой на близкий к монарху источник сообщается, что Мэй повторила свою любимую фразу "Brexit означает Brexit", а не провела частный брифинг о конкретных намерениях по ведению переговоров о выходе Великобритании из ЕС.

Официальный представитель Букингемского дворца отказался от комментариев по этому вопросу. "Согласно давно установившейся традиции мы никогда не раскрываем детали разговоров между королевой и ее премьер-министрами, - сказал он. - Мы не будем комментировать догадки анонимного источника на этот счет".