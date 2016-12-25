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Фонд Трампа не может быть расформирован, так как находится под следствием

Международная панорама
25 декабря, 3:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Ранее избранный президент США заявил о намерении распустить благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation во избежание конфликта частных и государственных интересов
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Благотворительный фонд избранного президента США Дональда Трампа под названием Donald J. Trump Foundation не может быть расформирован до тех пор, пока не завершится расследование его деятельности, которое проводит нью-йоркская прокуратура. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении официального представителя ведомства Эми Спиталник.

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"В отношении Trump Foundation наше ведомство все еще проводит расследование, и фонд не может быть законным образом распущен до тех пор, пока это расследование не завершится", - заявила Спиталник. При этом она не уточнила, как долго может продлиться указанная проверка.

В субботу переходный штаб Трампа распространил сообщение, в котором отмечалось, что избранный президент выразил намерение распустить основанный им фонд во избежание конфликта частных и государственных интересов. "Фонд за все эти годы проделал невероятно хорошую работу, пожертвовав на благотворительность миллионы долларов бесчисленным группам нуждающихся лиц, включая оказание поддержки ветеранам, сотрудникам правоохранительных органов и детям. Однако во избежание даже намека на какой-либо конфликт с моей ролью президента я принял решение продолжать участвовать в благотворительности, в чем я крайне заинтересован, другими способами", - сказал Трамп, чьи слова приводятся в заявлении штаба.

Трамп также заявил, что гордится работой своего фонда, подчеркнув, что все собранные средства шли на помощь нуждающимся. "Исходя из того, что я буду посвящать много времени и энергии президентству, решая множество проблем, стоящих перед нашей страной и миром, я не хочу, чтобы (проделанная фондом) плодотворная работа ассоциировалась с возможным конфликтом интересов", - отметил избранный президент, добавив, что уже распорядился предпринять необходимые шаги для прекращения деятельности Donald J. Trump Foundation.

Сомнительные операции

В сентябре стало известно, что прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении Donald J. Trump Foundation. Как заявил тогда генеральный прокурор штата Эрик Шнайдерман, ведомство проводит проверку с целью убедиться, что фонд "соблюдает законы штата, регулирующие благотворительную деятельность". Расследование инициировано "из-за ряда сомнительных операций, о которых стало известно в последнее время", отметил он. "У нас есть опасения, что Фонд Трампа мог быть вовлечен в некую неподобающую деятельность", - добавил прокурор.

В октябре же нью-йоркская прокуратура заявила, что фонд должен немедленно прекратить сбор пожертвований в штате. В ведомстве сообщили, что организация собирала средства в Нью- Йорке, не получив предварительно регистрации, необходимой по законам штата.

Деятельность фонда также попала в последние месяцы под пристальное внимание СМИ. Газета The Washington Post, проведя собственное расследование, выяснила, что Трамп с 2008 года не пожертвовал ни цента в основанный им в 1988 году фонд. Кроме того, издание утверждало, что Трамп ненадлежащим образом распоряжался средствами, которые должны были пойти на благотворительность. В частности, он якобы потратил $20 тысяч на покупку своего портрета, более 250 тысяч израсходовал в интересах своего бизнеса, а также использовал средства фонда на урегулирование судебных исков.

Республиканца также обвиняли в том, что в 2013 году он через фонд совершил незаконную выплату прокурору штата Флорида Пэм Бонди, намеревавшейся открыть дело против организации под названием "Университет Трампа", которую многие считают мошеннической. Противники миллиардера сочли эту выплату взяткой в обмен на отказ от расследования, но Трамп назвал ее добровольным пожертвованием на политические нужды, так как Бонди тогда переизбиралась на пост прокурора штата.

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