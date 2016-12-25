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СМИ: Трамп решил расформировать свой благотворительный фонд

Международная панорама
25 декабря, 1:00 дата обновления: 25 декабря, 1:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Избранный президент США заявил, что не хочет, чтобы проделанная фондом плодотворная работа ассоциировалась с возможным конфликтом интересов
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/TRACIE VAN AUKEN

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Избранный президент США Дональд Трамп выразил намерение распустить свой благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation во избежание конфликта интересов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу переходным штабом политика.

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"Фонд за все эти годы проделал невероятно хорошую работу, пожертвовав на благотворительность миллионы долларов бесчисленным группам нуждающихся лиц, включая оказание поддержки ветеранам, сотрудникам правоохранительных органов и детям. Однако во избежание даже намека на какой-либо конфликт с моей ролью президента я принял решение продолжать участвовать в благотворительности, в чем я крайне заинтересован, другими способами", - сказал Трамп, чьи слова приводятся в заявлении.

Трамп также заявил, что гордится работой своего фонда, подчеркнув, что все собранные средства шли на помощь нуждающимся. "Исходя из того, что я буду посвящать много времени и энергии президентству, решая множество проблем, стоящих перед нашей страной и миром, я не хочу, чтобы (проделанная фондом) плодотворная работа ассоциировалась с возможным конфликтом интересов", - отметил избранный президент, добавив, что распорядился предпринять необходимые шаги для прекращения деятельности Donald J. Trump Foundation.

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Деятельность фонда попала под пристальное внимание СМИ в последние месяцы. Газета The Washington Post, проведя собственное расследование, выяснила, что миллиардер с 2008 года не пожертвовал ни цента в основанный им в 1988 году фонд. Кроме того, издание утверждало, что Трамп ненадлежащим образом распоряжался средствами, которые должны были пойти на благотворительность. В частности, он якобы потратил $20 тысяч на покупку своего портрета, более 250 тысяч израсходовал в интересах своего бизнеса, а также использовал средства фонда на урегулирование судебных исков.

Трампа также обвиняли в том, что в 2013 году он через фонд совершил незаконную выплату прокурору штата Флорида Пэм Бонди, намеревавшейся открыть дело против организации под названием "Университет Трампа", которую многие считают мошеннической. Противники миллиардера сочли эту выплату взяткой в обмен на отказ от расследования, но Трамп и Бонди называли ее добровольным пожертвованием на политические нужды - Бонди тогда переизбиралась на пост прокурора штата.

В ноябре группа конгрессменов-демократов направила письмо на имя председателя комитета Палаты представителей по надзору и государственной реформе республиканца Джейсона Чаффетса с призывом провести расследование в отношении бизнес-империи избранного главы Белого дома и проверить, сможет ли он не допустить конфликта своих коммерческих и государственных интересов.

 

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