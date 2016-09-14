В штабе Трампа назвали проверку в отношении его фонда политически мотивированной

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Расследованное, которое проводит прокуратура штата Нью-Йорк в отношении деятельности благотворительного фонда кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, является политически мотивированным и связано с ходом текущей борьбы за пост главы Белого дома. Такое мнение выразил во вторник представитель предвыборного штаба миллиардера Стивен Чунг.

Он обвинил нью-йоркского прокурора Эрика Шнайдермана в том, что тот "годами закрывал глаза на деятельность Фонда семьи Клинтон". Демократ Шнайдерман, по данным СМИ, является одним из советников избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон. По словам Чунга, слова которого приводит агентство Рейтер, проверка Фонда Трампа, инициированная прокурором, политически мотивирована и является "ничем иным, как очередной попыткой левых сил по отвлечению внимания" избирателей от ошибок, совершенных Клинтон во время президентской гонки.

Ранее прокурор Шнайдерман заявил, что его ведомство проводит проверку в отношении благотворительной организации Donald J. Trump Foundation с целью убедиться, что Фонд "соблюдает законы штата, регулирующие благотворительную деятельность". Расследование инициировано "из-за ряда сомнительных операций, о которых стало известно в последнее время", заявил прокурор в интервью CNN. "У нас есть опасения, что Фонд Трампа мог быть вовлечен в некую неподобающую деятельность", - отметил Шнайдерман.

Деятельность Фонда Трампа попала под пристальное внимание СМИ в последние месяцы. В частности газета The Washington Post, проведя собственное расследование, выяснила, что миллиардер с 2008 года не пожертвовал ни цента в основанный им Фонд. Кроме того, издание утверждало, что Трамп ненадлежащим образом распоряжался средствами, которые должны были пойти на благотворительность. В частности, он якобы потратил 20 тыс. долларов таких средств на покупку своего портрета.

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Трампа также обвиняли в том, что в 2013 году он через Фонд совершил незаконную денежную выплату прокурору штата Флорида Пэм Бонди, которая намеревалась открыть дело против организации под названием "Университет Трампа", которую многие считают мошеннической. Противники миллиардера сочли данную выплату взяткой в обмен на отказ от инициирования расследования, однако Трамп и Бонди отрицали связь, назвав это добровольным пожертвованием на политические нужды. Бонди в то время как раз переизбиралась на должность прокурора штата, которая является выборной.

Согласно данным журнала "Форбс", состояние миллиардера, являющегося главой собственной строительной империи, оценивается в $4,5 млрд. Сам Трамп заявлял, что его капитал превышает $10 млрд долларов.