Шоу The Rockettes опровергло, что его танцовщиц заставляют выступить на инаугурации Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Представители нью-йоркской труппы The Rockettes опровергли слухи о том, что ее танцовщиц якобы насильно принуждают выступить на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявив, что участие в церемонии, которая состоится 20 января в Вашингтоне, является добровольным. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.

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"Если танцовщицы из труппы The Rockettes хотят выступить на данном мероприятии, они должны добровольно записаться, - заявили в компании Madison Square Garden Company, которая является их работодателем. - Никто не говорил им, что они обязаны принимать участие в каком-либо конкретном мероприятии, это их выбор". В компании также подчеркнули, что число артисток из указанного коллектива, которые изъявили желание выступить на инаугурации, даже превышает количество требуемых танцовщиц.

О том, что на церемонии вступления Трампа в должность главы государства выступят артистки из The Rockettes, шоу которых на постоянной основе проходят в нью-йоркском Radio City Music Hall, было объявлено несколько дней назад. После этого в социальных сетях появились слухи, что танцовщиц якобы заставляют выступать на инаугурации против их воли. Некоторые в связи с этим даже призвали объявить церемонии бойкот.

Так, одна из танцовщиц The Rockettes Фиби Пёрл разместила в соцсети Instagram сообщение, в котором заявила, что решение о выступлении было принято без ведома участниц коллектива. Она назвала ужасающим то, что ей и ее коллегам придется танцевать "перед человеком, который поддерживает все то, против чего мы выступаем". Экс-участница The Rockettes Отэм Визерс также поддержала бойкот, призвав своих бывших коллег по труппе "продемонстрировать характер" и отказаться выступать на инаугурации против воли.

Как ранее отмечали СМИ, штабу Трампа не удалось пригласить на торжества по случаю его вступления в должность президента звезд такой же величины, какие выступали на инаугурации Барака Обамы в 2009 году. Тогда на церемонии перед зданием Конгресса выступили такие знаменитости, как Бейонсе, Джон Бон Джови, Шакира, группа U2 и другие.

Танцевальная труппа The Rockettes была основана в 1925 году американцем Расселом Маркертом. В их шоу сочетаются элементы французского варьете и американского мюзикла. Коллектив периодически выступает с гастролями в разных городах США и Канады. В 2001 году The Rockettes участвовали в инаугурации президента Джорджа Буша-младшего.