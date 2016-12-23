Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп не хочет видеть знаменитостей на инаугурации

Международная панорама
23 декабря, 11:06 UTC+3
Церемония инаугурации 45-го президента США состоится 20 января 2017 года
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, кого хотел бы видеть на своей инаугурации.

"Все эти так называемые "знаменитости из списка А" хотят приглашения на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари, ничего. Я хочу людей", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Церемония инаугурации 45-го президента США состоится 20 января 2017 года. Как ранее сообщили в штабе избранного президента, торжества начнутся заранее, еще 17 января. Запланировано несколько приемов в честь избранных президента и вице-президента США, а также министров формируемой администрации Трампа.

В день инаугурации президент по традиции выступит с обращением к стране. Затем пройдет парад по Пенсильвания-авеню от Конгресса к Белому дому.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
17
Международный марафон ШОС в Куньмине завершился церемонией вручения наград
Интересное
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения барду Александру Новикову
2
США призвали Россию отменить закон об иностранных агентах‍
3
Reuters: "Исламское государство" заживо сожгло двух турецких военных
4
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
5
Трамп не хочет видеть знаменитостей на инаугурации
6
В Госдепе усомнились в высказывании Путина о превосходстве российской армии
7
Рейсы "Уральских авиалиний" в Душанбе из Екатеринбурга и Самары отменены
Темы дня
Реклама