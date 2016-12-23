Трамп не хочет видеть знаменитостей на инаугурации

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Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, кого хотел бы видеть на своей инаугурации.
"Все эти так называемые "знаменитости из списка А" хотят приглашения на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари, ничего. Я хочу людей", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2016 г.
Церемония инаугурации 45-го президента США состоится 20 января 2017 года. Как ранее сообщили в штабе избранного президента, торжества начнутся заранее, еще 17 января. Запланировано несколько приемов в честь избранных президента и вице-президента США, а также министров формируемой администрации Трампа.
В день инаугурации президент по традиции выступит с обращением к стране. Затем пройдет парад по Пенсильвания-авеню от Конгресса к Белому дому.