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Республиканцы отвергли обвинения в попытке сравнить Трампа с Иисусом на Рождество

Международная панорама
26 декабря, 1:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Печалят и обескураживают попытки политизировать столь священный день, заявили в штабе избранного президента США
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Председатель Национального комитета Республиканской партии (НКРП) в поздравлении с Рождеством не называл избранного президента США Дональда Трампа Иисусом Христом. Такое пояснение дал в воскресенье телекомпании CNN представитель комитета Шон Спайсер, который также входит в состав переходного штаба Трампа и займет пост пресс-секретаря Белого дома в новой администрации.

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"В христианской вере царь (Небесный) - это Христос. Он родился в этот день во имя спасения всех нас. Печалят и обескураживают попытки политизировать столь священный день", - указал Спайсер.

Он таким образом отреагировал на обвинения, высказанные в адрес Прибэса, который после инаугурации Трампа 20 января займет должность начальника аппарата сотрудников Белого дома. "Более двух тысячелетий назад в мире появилась новая надежда, родился спаситель, чтобы обещать спасение всему человечеству. Подобно трем волхвам, нынешнее Рождество возвестило о наступлении часа, чтобы отметить добрую весть о появлении нового царя", - написал Прибэс.

Как заметила CNN, пользователи интернета обратили внимание на то, что в прошлогоднем поздравлении глава Нацкомитета партии не упоминал владыку Царства Небесного. Многие пользователи заключили, что Прибэс сейчас имел в виду Трампа, одержавшего победу на всеобщих выборах в США 8 ноября.

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Новый год и Рождество 2017 Победа Трампа на выборах в США
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