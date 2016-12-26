Республиканцы отвергли обвинения в попытке сравнить Трампа с Иисусом на Рождество

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Председатель Национального комитета Республиканской партии (НКРП) в поздравлении с Рождеством не называл избранного президента США Дональда Трампа Иисусом Христом. Такое пояснение дал в воскресенье телекомпании CNN представитель комитета Шон Спайсер, который также входит в состав переходного штаба Трампа и займет пост пресс-секретаря Белого дома в новой администрации.

"В христианской вере царь (Небесный) - это Христос. Он родился в этот день во имя спасения всех нас. Печалят и обескураживают попытки политизировать столь священный день", - указал Спайсер.

Он таким образом отреагировал на обвинения, высказанные в адрес Прибэса, который после инаугурации Трампа 20 января займет должность начальника аппарата сотрудников Белого дома. "Более двух тысячелетий назад в мире появилась новая надежда, родился спаситель, чтобы обещать спасение всему человечеству. Подобно трем волхвам, нынешнее Рождество возвестило о наступлении часа, чтобы отметить добрую весть о появлении нового царя", - написал Прибэс.

Как заметила CNN, пользователи интернета обратили внимание на то, что в прошлогоднем поздравлении глава Нацкомитета партии не упоминал владыку Царства Небесного. Многие пользователи заключили, что Прибэс сейчас имел в виду Трампа, одержавшего победу на всеобщих выборах в США 8 ноября.