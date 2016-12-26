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Милош Земан выступил против размещения мигрантов из мусульманских стран в Чехии

Международная панорама
26 декабря, 16:41 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 26, декабря. /ТАСС
Чешский президент считает, что размещение беженцев может создать питательную среду для терактов
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ПРАГА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан выступил против размещения в стране мигрантов из мусульманских государств. В традиционном рождественском обращении главы государства к народу он указал на угрозу терроризма, которая резко усилится в случае формирования исламской общины в республике.

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"Сегодня уже никто не сомневается во взаимосвязи между миграционной волной и террористическими атаками (в Европе - прим. ТАСС), - сказал Земан. - Размещение беженцев может создать питательную среду для (организации - прим. ТАСС) терактов".

Президент также напомнил о недавних терактах в государствах Западной Европы. Усиление угрозы международного терроризма стало, по его словам, одной из главных характеристик завершающегося года. Беженцы- мусульмане, по мнению главы государства, не смогут эффективно интегрироваться в чешское общество.

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"Именно поэтому я против возможности размещения в течение ближайших двух лет на нашей территории примерно 6,2 тысячи беженцев на основе (принципа) так называемой добровольности (добровольной солидарности - прим. ТАСС). Я не имею ничего против, чтобы мы помогали (беженцам) на территории их или соседних стран".

Кроме того, Земан подверг критике руководство ЕС, на котором лежит значительная часть ответственности за решение Великобритании выйти из состава сообщества. По словам президента, оно "абсолютно некомпетентно, бюрократично и (его действия) приводят к отторжению европейских граждан от европейских институтов".

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Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
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Земан, Милош
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