AP: американцы назвали избрание Трампа самым важным событием года

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НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избрание Дональда Трампа на пост президента США заняло первую строчку в перечне важнейших для американцев событий уходящего года. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP), подводя итоги общенационального опроса, проведенного с 9 по 11 декабря.
Три четверти респондентов, по данным агентства, назвали президентские выборы и победу на них Дональда Трампа самым значимым событием года. 63% считают наиболее важными произошедшие в 2016 году теракты в разных странах мира, а 43% - распространение вируса Зика.
Подводя итоги года, 18% опрошенных заявили, что положение в стране изменилось к лучшему, 33% считают, что ситуация ухудшилась и 47% - что положение дел осталось таким же, как и в 2015 году.
В то же время, как отметило агентство AP, "большинство опрошенных считают, что дела в новом году пойдут лучше". Такое мнение высказали 55% участников опроса, причем наиболее оптимистично настроены сторонники Республиканской партии, кандидат которой Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах.
Всего в опросе приняли участие 1007 американцев.