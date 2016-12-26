Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: американцы назвали избрание Трампа самым важным событием года

Международная панорама
26 декабря, 22:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
63% респондентов считают наиболее важными произошедшие в 2016 году теракты в разных странах мира, а 43% - распространение вируса Зика, сообщает Associated Press
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Brynn Anderson

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избрание Дональда Трампа на пост президента США заняло первую строчку в перечне важнейших для американцев событий уходящего года. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP), подводя итоги общенационального опроса, проведенного с 9 по 11 декабря.

Смотрите также
В штабе Трампа пообещали отменить до 70% указов Обамы

Три четверти респондентов, по данным агентства, назвали президентские выборы и победу на них Дональда Трампа самым значимым событием года. 63% считают наиболее важными произошедшие в 2016 году теракты в разных странах мира, а 43% - распространение вируса Зика.

Подводя итоги года, 18% опрошенных заявили, что положение в стране изменилось к лучшему, 33% считают, что ситуация ухудшилась и 47% - что положение дел осталось таким же, как и в 2015 году.

В то же время, как отметило агентство AP, "большинство опрошенных считают, что дела в новом году пойдут лучше". Такое мнение высказали 55% участников опроса, причем наиболее оптимистично настроены сторонники Республиканской партии, кандидат которой Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах.

Всего в опросе приняли участие 1007 американцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Победа Трампа на выборах в США
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
2
Женщина столкнула своего семилетнего ребенка с 15 этажа в Подмосковье
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154
5
На севере Москвы совершено вооруженное ограбление ювелирного магазина
6
Биография Елизаветы Глинки
7
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
Темы дня