Bild: правящая в ФРГ коалиция планирует принять новый антитеррористический план

БЕРЛИН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правительство ФРГ планирует принять новый антитеррористический план после атаки на рождественский рынок в Берлине. Как сообщила газета Bild, в январе 2017 года глава МВД Томас де Мезьер и министр юстиции Хайко Маас обсудят конкретные меры в области безопасности.

Правящие партии (блок Христианско-демократический союз/ Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии - СДПГ) предлагают усилить наблюдение, в том числе посредством электронных браслетов, за потенциально опасными лицами. Как отмечает Bild, таковых в ФРГ насчитается на данный момент около 550 человек. Блок ХДС/ХСС также требует активизировать наблюдение за мусульманскими молельными домами, где часто происходит радикализация молодых людей.

Для того, чтобы выявить террористов среди соискателей убежища, власти намерены еще раз перепроверить личности, по возможности, всех мигрантов и занести их в базу данных с фото, отпечатками пальцев, в том числе проведя аутентификацию по радужной оболочке глаз. В приграничных районах предлагается создать транзитные центры, где будут находиться все беженцы, пока не установят их личности. В то же время в рядах социал-демократов этот пункт плана пока вызывает споры, отметила газета.

Правительство ФРГ намерено разрешить установку большего числа видеокамер в торговых центрах, спортивных залах. Не исключено, что будет увеличен срок взятия под стражу тех мигрантов, которых надлежит выслать из страны. Сейчас он составляет всего четыре дня.

Кроме того, коалиция хочет добиться регистрации всех въезжающих в ЕС и выезжающих из сообщества с внесением в единую базу отпечатков пальцев, фото и личных данных, как это делается в США.