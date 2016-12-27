Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bild: правящая в ФРГ коалиция планирует принять новый антитеррористический план

Международная панорама
27 декабря, 2:09 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Предлагается усилить наблюдение, в том числе посредством электронных браслетов, за потенциально опасными лицами
Материал из 1 страницы
©  Bernd Thissen/dpa via AP

БЕРЛИН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правительство ФРГ планирует принять новый антитеррористический план после атаки на рождественский рынок в Берлине. Как сообщила газета Bild, в январе 2017 года глава МВД Томас де Мезьер и министр юстиции Хайко Маас обсудят конкретные меры в области безопасности.

Галерея
14 фото

Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек

Правящие партии (блок Христианско-демократический союз/ Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии - СДПГ) предлагают усилить наблюдение, в том числе посредством электронных браслетов, за потенциально опасными лицами. Как отмечает Bild, таковых в ФРГ насчитается на данный момент около 550 человек. Блок ХДС/ХСС также требует активизировать наблюдение за мусульманскими молельными домами, где часто происходит радикализация молодых людей.

Для того, чтобы выявить террористов среди соискателей убежища, власти намерены еще раз перепроверить личности, по возможности, всех мигрантов и занести их в базу данных с фото, отпечатками пальцев, в том числе проведя аутентификацию по радужной оболочке глаз. В приграничных районах предлагается создать транзитные центры, где будут находиться все беженцы, пока не установят их личности. В то же время в рядах социал-демократов этот пункт плана пока вызывает споры, отметила газета.

Правительство ФРГ намерено разрешить установку большего числа видеокамер в торговых центрах, спортивных залах. Не исключено, что будет увеличен срок взятия под стражу тех мигрантов, которых надлежит выслать из страны. Сейчас он составляет всего четыре дня.

Кроме того, коалиция хочет добиться регистрации всех въезжающих в ЕС и выезжающих из сообщества с внесением в единую базу отпечатков пальцев, фото и личных данных, как это делается в США.

Смотрите также

СМИ: опознаны все 12 жертв теракта в Берлине
Марокко дважды предупреждало Германию о планах Амри совершить теракт
Меркель подтвердила, что тунисец Амри был исполнителем теракта в Берлине

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
Страны
Германия
В других СМИ
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Женщина столкнула своего семилетнего ребенка с 15 этажа в Подмосковье
2
Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
3
Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154
4
СМИ: Улюкаев предлагал вывести "Роснефть" из-под контроля государства
5
Москалькова посетила российских военнослужащих в украинском СИЗО
6
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
7
На севере Москвы совершено вооруженное ограбление ювелирного магазина
Темы дня