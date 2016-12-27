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Власти ДНР передали украинской стороне двух пленных

Международная панорама
27 декабря, 9:44 UTC+3
Процедура передачи пленных прошла между Донецком и Макеевкой
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) передали руководителю украинского Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух пленных в качестве жеста дорой воли. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

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"Процедура прошла между Донецком и Макеевкой. Со стороны ДНР присутствовали представители Министерства госбезопасности республики, они передали Рубану двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак", - говорится в сообщении агентства.

Ранее главы ДНР и ЛНР - Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявляли о готовности "передать без каких-либо условий представителю народа Украины Надежде Савченко" (депутату Верховной рады) Преснякову и Сворак. На такой шаг лидеры республик пошли в надежде активизировать процесс освобождения из плена жителей Донбасса, находящихся в плену на Украине.

Главы ДНР и ЛНР отметили, что Киев в настоящее время беспомощен и неспособен выполнить свои обязательства по "Минску-2" в части обмена пленными. В этой связи Донецк и Луганск активизируют взаимодействие "с представителями здоровой части украинского народа".

Ранее, отмечает ДАН, украинские СМИ сообщали, что Рубан присутствовал на встрече Захарченко и Плотницкого с Савченко в Минске. Обсуждалась активизация процесса обмена пленными в Донбассе.

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