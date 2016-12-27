Боевики ИГ убили 13 мирных жителей к югу от Мосула

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) учинили расправу над 13 деревенскими жителями к югу от города Мосул после попытки восстания. Об этом сообщили в правозащитной организации Human Rights Watch.
По информации правозащитников, инцидент произошел еще в середине октября, когда началась военная операция по освобождению Мосула, но стало известно об этом только сейчас. Террористы убили в населенных пунктах Эль-Худ и Эль-Лазака (находятся в 50 км к югу от Мосула) по меньшей мере 13 человек, в том числе двух мальчиков, после деревенского восстания, в ходе которого жители пытались изгнать боевиков из деревень.
Наземная военная операция по освобождению Мосула (административный центр провинции Найнава) от террористов ИГ началась 17 октября. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация международной коалиции во главе с США.