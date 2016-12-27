Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боевики ИГ убили 13 мирных жителей к югу от Мосула

Международная панорама
27 декабря, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
По информации Human Rights Watch, инцидент произошел в середине октября, когда началась военная операция по освобождению города
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) учинили расправу над 13 деревенскими жителями к югу от города Мосул после попытки восстания. Об этом сообщили в правозащитной организации Human Rights Watch.

Смотрите также
Иракские силы начнут новую фазу операции по освобождению Мосула в ближайшие дни

По информации правозащитников, инцидент произошел еще в середине октября, когда началась военная операция по освобождению Мосула, но стало известно об этом только сейчас. Террористы убили в населенных пунктах Эль-Худ и Эль-Лазака (находятся в 50 км к югу от Мосула) по меньшей мере 13 человек, в том числе двух мальчиков, после деревенского восстания, в ходе которого жители пытались изгнать боевиков из деревень.

Наземная военная операция по освобождению Мосула (административный центр провинции Найнава) от террористов ИГ началась 17 октября. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация международной коалиции во главе с США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Обнаружены три новых фрагмента разбившегося Ту-154, в том числе двигатель
3
Источник: Ту-154 летел на скорости более 500 км/ч с сильно задранным носом
4
Родители учеников московской школы добились отмены курса "Истоки"
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
7
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравлении
Темы дня
Реклама