Иракские силы начнут новую фазу операции по освобождению Мосула в ближайшие дни

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Иракские силы безопасности начнут новую фазу операции по освобождению города Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ближайшие дни. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил подполковник Стюарт Джеймс, командир батальона американских военных, оказывающих содействие силам безопасности Ирака в ходе операции в Мосуле.

По словам подполковника, американские войска впервые будут развернуты близ линии фронта непосредственно в черте Мосула. "В настоящий момент идет переброска сил и вооружения в восточную часть Мосула... это произойдет в ближайшие несколько дней", - подчеркнул он.

Две недели назад несколько тысяч хорошо вооруженных сотрудников федеральной иракской полиции были переведены на восточный фронт из южных предместий Мосула. Это произошло после того, как иракские армейские подразделения, действующие при поддержке советников США, понесли тяжелые потери в результате контратаки боевиков ИГ. Американские советники будут работать непосредственно напрямую с иракскими военными и элитными подразделениями МВД Ирака.

"Сейчас мы готовимся к новому этапу наступления, так как начинаем вторжение вглубь восточного Мосула", - заявил в интервью Reuters Джеймс. Он признал, что размещение американских военных внутри Мосула, поблизости от линии фронта, увеличивает риск, однако оценил степень угрозы как умеренную.

До сих пор участие США в операции по взятию Мосула заключалось в нанесении воздушных ударов. Американские военные не принимают участия в боевых столкновениях в Ираке. За последние 15 месяцев в Ираке погибли 3 военнослужащих США.

Мосул, второй по величине город Ирака, более двух лет находится под контролем ИГ. Наземная военная кампания по его освобождению от формирований террористов началась 17 октября. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация международной коалиции во главе с США.