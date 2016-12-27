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ДНР и ЛНР готовы провести обмен пленными с Киевом по формуле "690 на 47"

Международная панорама
27 декабря, 13:54 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 27, декабря. /ТАСС
Обмен пленными в формате "всех на всех" является одним из требований комплекса мер по выполнению минских соглашений
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ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) готовы провести обмен пленными с Украиной по формуле "690 на 47". Об этом сообщила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

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"На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это - те, кого подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны - 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно, ДНР - это цифра "494 на 41", и "196 на 6 - это со стороны ЛНР", - приводит ее слова Донецкое агентство новостей (ДАН).

Ранее власти ДНР передали руководителю украинского Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух пленных в качестве жеста дорой воли двух пленных.

Главы ДНР и ЛНР - Александр Захарченко и Игорь Плотницкий - до этого заявили о готовности "передать без каких-либо условий представителю народа Украины Надежде Савченко" (депутату Верховной рады) Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. На такой шаг лидеры республик пошли в надежде активизировать процесс освобождения из плена жителей Донбасса, находящихся в плену на Украине.

Обмен пленными в формате "всех на всех" является одним из требований комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного в феврале 2015 года. В течение двух лет стороны неоднократно обменивались небольшими группами пленных, но полного освобождения удерживаемых лиц не произошло.

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