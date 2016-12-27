AP: США и Россия расширяют контакты по Сирии

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Россия и США активизировали свои контакты по вопросу сирийского урегулирования и борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и даже делятся своими дальнейшими планами по вытеснению боевиков из Сирии. Об этом со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщило агентство AP.

По его данным, переговоры между сторонами проводятся все чаще. Россия, в частности, дала четко понять, что ее приоритетом в Сирии в сфере борьбы с терроризмом является освобождение Пальмиры, которую недавно вновь заняли исламисты. США, в свою очередь, заявили, что будут усиливать давление на боевиков в сирийской Ракке. При этом представители двух государств не касаются принципиальных разногласий Москвы и Вашингтона касательно гражданской войны в республике.

Агентство утверждает, что в основном внимание уделяется текущим операциям. Американские и российские военные давно контактируют друг с другом с целью недопущения конфликтных ситуаций между ВКС РФ и авиацией западной коалиции. Однако теперь, как утверждают в администрации, этот диалог расширяется, речь заходит о дальнейших планах. Как пишет AP, США получили информацию о намерении России оказать помощь сирийской армии в освобождении от боевиков не только Пальмиры, но и города Дейр-эз-Зор, на что, по оценкам американской стороны, может уйти несколько месяцев.