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AP: США и Россия расширяют контакты по Сирии

Международная панорама
27 декабря, 18:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Агентство отмечает, что переговоры между Вашингтоном и Москвой проводятся все чаще
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ВАШИНГТОН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Россия и США активизировали свои контакты по вопросу сирийского урегулирования и борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и даже делятся своими дальнейшими планами по вытеснению боевиков из Сирии. Об этом со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщило агентство AP.

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По его данным, переговоры между сторонами проводятся все чаще. Россия, в частности, дала четко понять, что ее приоритетом в Сирии в сфере борьбы с терроризмом является освобождение Пальмиры, которую недавно вновь заняли исламисты. США, в свою очередь, заявили, что будут усиливать давление на боевиков в сирийской Ракке. При этом представители двух государств не касаются принципиальных разногласий Москвы и Вашингтона касательно гражданской войны в республике.

Агентство утверждает, что в основном внимание уделяется текущим операциям. Американские и российские военные давно контактируют друг с другом с целью недопущения конфликтных ситуаций между ВКС РФ и авиацией западной коалиции. Однако теперь, как утверждают в администрации, этот диалог расширяется, речь заходит о дальнейших планах. Как пишет AP, США получили информацию о намерении России оказать помощь сирийской армии в освобождении от боевиков не только Пальмиры, но и города Дейр-эз-Зор, на что, по оценкам американской стороны, может уйти несколько месяцев.

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