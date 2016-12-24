МИД РФ: уходящая администрация Обамы оставляет о себе недобрую память

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. МИД РФ считает, что очередное расширение США антироссийских санкций вновь выставляет уходящую американскую администрацию в неприглядном свете. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства.

"Российские компании, связанные с Крымом, предприятия аграрного, энергетического и оборонно-промышленного комплексов, "Темпбанк", взаимодействующий с сирийскими партнерами, и другие структуры, на которых ополчилась уходящая американская администрация, продолжат нормальную работу. А вот сама она лишь вновь предстает в неприглядном виде, оставляет о себе недобрую память", - отметили в дипведомстве.

Подобные действия вредят в первую очередь имиджу Соединенных Штатов, считают в российском дипведомстве. "Впрочем, в последние годы уходящая администрация Б. Обамы так увлеченно искала способы, как попытаться нанести нам ущерб, что иного от нее мы и не ожидали", - говорится в комментарии.

МИД РФ убежден, что расширение санкций - это попытка "наказать" Россию за поддержку правительства Сирии. "Давно замечено, что при нынешней администрации Вашингтон в своем стремлении к смене власти в Сирии готов помогать любым деструктивным силам. Оберегает и прикрывает террористическую группировку "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), являющуюся ничем иным, как подразделением "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), совершившей самые страшные теракты в истории США", - заявили в ведомстве.

"Вместо того, чтобы одернуть своих киевских клиентов, раз за разом срывающих мирное урегулирование конфликта в Донбассе, Вашингтон предъявляет очередные безосновательные претензии нам. Напоминаем: именно государственный переворот на Украине при американской поддержке привел к референдуму жителей Крыма и Севастополя", - добавили в МИД РФ.

Накануне Минторг США добавило 23 российские организации в санкционный список, сформированный в связи с ситуацией на Украине, а Минфин страны сообщил о введении санкций против руководства базирующегося в Москве Темпбанка и ряда министров правительства Сирии.