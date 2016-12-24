Железняк: амбиции администрации США могут загнать в тупик отношения с другими странами

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Амбиции уходящей администрации Белого дома могут загнать в тупик отношения США с другими странами. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк, комментируя решение американского президента Барака Обамы о распространении "закона Магнитского" на все страны.

"Уходящая администрация Вашингтона явно хочет любой ценой оставить о себе след в истории и, похоже, у нее это получится. Очевидно, что Обаму и его команду не только американцы, но и люди в других странах будут вспоминать как самую бездарную и провальную администрацию Белого дома", - заявил депутат. По его словам, "уходящий президент США своим решением позволил в течение шести лет вводить санкции в отношении граждан всех стран, если вдруг Америке почудится, что эти люди причастны к коррупции или нарушениям прав человека".

"Болезненные амбиции политического неудачника, с параноидальным упорством навязывающего мировой общественности идею об исключительности американской нации и безупречности американской демократии способны загнать в тупик отношения США со всеми странами", - отметил парламентарий.

Железняк считает, что "расстроенный поражением демократов Обама не заметил, что мир меняется, идут глобальные трансформации, в разных странах набирают мощь патриотические силы, не желающие плясать под американскую дудку в ущерб собственным национальным интересам".

"Остается надеяться, что новый президент США будет руководствоваться в своей внешней и внутренней политике здравым смыслом, ставя во главу угла решение внутренних вопросов Америки и реальных интересов американцев, выстраивая конструктивные, деловые отношения с другими странами", - заключил политик.

Попытка обременить нового президента

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что решение администрации Белого дома распространить "закон Магнитского" на все страны не имеет отношения к правопорядку и международному праву.

"Распространение санкций на весь мир по личному усмотрению уходящей администрации (Барака) Обамы - это новая санкционная Гуантанамо, по вкусу и выбору США, не имеющая отношения к правопорядку и международному праву", - заявила она.

"Действовать по своему усмотрению" - главный тезис уходящего президента Обамы и подталкивающей его к таким решениям элиты", - считает депутат.

По мнению зампредседателя Госдумы, "уходящая администрация (США) пытается законодательно обременить нового президента и навязать свою логику, которую не поддержали избиратели".

"Закон Магнитского"

Президент Барак Обама в пятницу подписал законопроект о финансировании и направлениях политики Министерства обороны США на 2017 финансовый год, позволяющий, помимо прочего, вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека.

Иными словами, речь идет о придании глобального характера "Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", который был принят Конгрессом США и подписан Обамой в декабре 2012 года. Тот закон предусматривал применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения правительства США, в нарушении прав человека у себя на родине.

Изначально он применялся только к российским гражданам. Но в начале 2015 года сенатор Бен Кардин внес на рассмотрение Конгресса законопроект, который был призван наделить главу администрации США полномочиями, позволяющими включать в черные списки граждан других стран. Лица, попавшие под действие этих ограничений, не смогут получить американскую въездную визу, любая их собственность на территории США и счета в банках, при наличии таковых, замораживаются.

Данная норма будет действовать в течение шесть лет, однако введенные за этот период ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены лишь решением хозяина Белого дома.

Должностные полномочия Обамы истекают 20 января. В Белом доме демократа меняет республиканец Дональд Трамп.