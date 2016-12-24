Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Железняк: амбиции администрации США могут загнать в тупик отношения с другими странами

Политика
24 декабря, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" отметил, что "уходящая администрация Вашингтона явно хочет любой ценой оставить о себе след в истории"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Амбиции уходящей администрации Белого дома могут загнать в тупик отношения США с другими странами. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк, комментируя решение американского президента Барака Обамы о распространении "закона Магнитского" на все страны.

Смотрите также
США распространили действие "закона Магнитского" на все страны

"Уходящая администрация Вашингтона явно хочет любой ценой оставить о себе след в истории и, похоже, у нее это получится. Очевидно, что Обаму и его команду не только американцы, но и люди в других странах будут вспоминать как самую бездарную и провальную администрацию Белого дома", - заявил депутат. По его словам, "уходящий президент США своим решением позволил в течение шести лет вводить санкции в отношении граждан всех стран, если вдруг Америке почудится, что эти люди причастны к коррупции или нарушениям прав человека".

"Болезненные амбиции политического неудачника, с параноидальным упорством навязывающего мировой общественности идею об исключительности американской нации и безупречности американской демократии способны загнать в тупик отношения США со всеми странами", - отметил парламентарий.

Железняк считает, что "расстроенный поражением демократов Обама не заметил, что мир меняется, идут глобальные трансформации, в разных странах набирают мощь патриотические силы, не желающие плясать под американскую дудку в ущерб собственным национальным интересам".

"Остается надеяться, что новый президент США будет руководствоваться в своей внешней и внутренней политике здравым смыслом, ставя во главу угла решение внутренних вопросов Америки и реальных интересов американцев, выстраивая конструктивные, деловые отношения с другими странами", - заключил политик.

Попытка обременить нового президента

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что решение администрации Белого дома распространить "закон Магнитского" на все страны не имеет отношения к правопорядку и международному праву.

Смотрите также
Конгресс США придал глобальный статус "закону Магнитского"

"Распространение санкций на весь мир по личному усмотрению уходящей администрации (Барака) Обамы - это новая санкционная Гуантанамо, по вкусу и выбору США, не имеющая отношения к правопорядку и международному праву", - заявила она.

"Действовать по своему усмотрению" - главный тезис уходящего президента Обамы и подталкивающей его к таким решениям элиты", - считает депутат.

По мнению зампредседателя Госдумы, "уходящая администрация (США) пытается законодательно обременить нового президента и навязать свою логику, которую не поддержали избиратели".

"Закон Магнитского"

Президент Барак Обама в пятницу подписал законопроект о финансировании и направлениях политики Министерства обороны США на 2017 финансовый год, позволяющий, помимо прочего, вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека.

Иными словами, речь идет о придании глобального характера "Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", который был принят Конгрессом США и подписан Обамой в декабре 2012 года. Тот закон предусматривал применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения правительства США, в нарушении прав человека у себя на родине.

Изначально он применялся только к российским гражданам. Но в начале 2015 года сенатор Бен Кардин внес на рассмотрение Конгресса законопроект, который был призван наделить главу администрации США полномочиями, позволяющими включать в черные списки граждан других стран. Лица, попавшие под действие этих ограничений, не смогут получить американскую въездную визу, любая их собственность на территории США и счета в банках, при наличии таковых, замораживаются.

Данная норма будет действовать в течение шесть лет, однако введенные за этот период ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены лишь решением хозяина Белого дома.

Должностные полномочия Обамы истекают 20 января. В Белом доме демократа меняет республиканец Дональд Трамп.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Акт Магнитского
Страны
США Россия
Персоны
Железняк, Сергей Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысяч
2
СК расследует убийство 12-летней девочки в Москве
3
Чуркин: резолюция СБ ООН по израильским поселениям призывает к прекращению насилия
4
"Путин празднует успех за успехом": мировые СМИ о большой пресс-конференции президента РФ
5
МИД России прокомментировал резолюцию ООН по Израилю
6
Белоруссия реэкспортировала в РФ минимум 15 тыс. тонн украинской говядины в 2016 г.
7
В Челябинской области на месте ДТП был сбит двухлетний ребенок
Темы дня
Реклама