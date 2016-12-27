NBC: выработка политики в отношении КНДР станет одним из приоритетов Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Ядерная программа КНДР представляет одну из самых серьезных проблем для избранного президента США Дональда Трампа. На это указала телекомпания NBC, отметив со ссылкой на мнение экспертов, что "в ближайшие четыре года северокорейский лидер Ким Чен Ын, возможно, будет обладать ядерной боеголовкой, способной достичь западного побережья США, а также подводными лодками, способными нанести быстрый и неожиданный удар по американским союзникам". "Именно поэтому для Трампа будет исключительно важным как сдерживание северокорейского лидера, так и взаимодействие с ним", - отмечалось в репортаже.

"В октябре высокопоставленный северокорейский представитель заявил телекомпании NBC о том, что его страна избрала целью программы создания ядерного оружия континентальную часть США и не намерена останавливать эту программу, - отмечалось в репортаже. - Он заявил о том, что будут проведены новые ядерные испытания, обвинил США в стремлении свергнуть руководство Северной Кореи и утверждал, что американская политика, включая и санкции, привела к результатам, обратным желаемым".

Трамп в ходе предвыборной кампании несколько раз затрагивал вопрос об отношениях с КНДР: он называл северокорейского лидера "маньяком", но в то же время в июне нынешнего года не исключил возможности встречи с Ким Чен Ыном. "Могу сказать вам точно, что я бы туда (в Пхеньян) не поехал, - заявил Трамп на митинге в Атланте (штат Джорджия). - Если бы он приехал сюда, я бы его принял, но я не устраивал бы в его честь государственный прием, как для Китая и всех остальных стран, которые нас обдирают как липку".

В мае в интервью агентству Reuters Трамп заявил о намерении вести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он также отметил, что с целью денуклеаризации Корейского полуострова "оказывал бы большое давление на Китай", который имеет рычаги воздействия на Пхеньян.

Международное сообщество требует прекращения ядерной программы

КНДР в 2006, 2009, 2013, а также в январе и сентябре нынешнего года осуществила пять ядерных испытаний, причем последний подземный ядерный взрыв был самым мощным в истории испытаний атомного оружия КНДР.

В связи с этим Совет Безопасности ООН 30 ноября единогласно принял резолюцию 2321 о новых санкциях в отношении КНДР в связи с ядерной и ракетной программами этой страны. В документе выражается "серьезная озабоченность" тем, что Пхеньян продолжает нарушать резолюции Совбеза, "неоднократно осуществляя или пытаясь осуществить пуски баллистических ракет". Документ подчеркивает, что подобная деятельность способствует разработке систем доставки ядерных зарядов и обострению напряженности в регионе и за его пределами.

В документе подчеркивается, что КНДР "не должна производить никаких новых пусков с использованием технологии баллистических ракет, ядерных испытаний и никаких других провокационных действий", а также должна приостановить все виды деятельности, связанные с ее программой баллистических ракет и восстановить прежние обязательства по мораторию на пуск ракет. Кроме того, отмечается в документе, КНДР должна "полностью и поддающимся проверке необратимым образом отказаться от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ, незамедлительно прекратить всю связанную с этим деятельность".