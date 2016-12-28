Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп усмотрел вину Обамы в поражении Клинтон на выборах в важнейших штатах

Международная панорама
28 декабря, 4:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Избранный президент США отметил, что Барак Обама персонально включился в избирательную кампанию Клинтон в тех штатах, где ни она, ни ее соперник-республиканец не имели явного перевеса
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Барак Обама отчасти несет ответственность за поражение кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон в ключевых штатах на всеобщих выборах 8 ноября. Такое мнение высказал во вторник избранный глава государства Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что Обама персонально включился в избирательную кампанию Клинтон в тех штатах, где ни она, ни ее соперник-республиканец не имели явного перевеса. "Президент Обама вел кампанию очень старательно в крайне важных колеблющихся штатах. И он проиграл", - констатировал миллиардер.

По его мнению, избирателям в данных штатах больше импонировала его программа. "Голосующие хотели сделать Америку снова великой!" - написал Трамп.

Смотрите также

Кто войдет в администрацию Дональда Трампа. Прогнозы СМИ
Керри попросил сотрудников Госдепа тепло принять команду Трампа
"Пора Америке залечивать раны раскола": речь Трампа после победы на выборах

В понедельник он, отвечая на выпад действующего главы государства, заявил, что у Барака Обамы не было бы шансов добиться победы на президентских выборах, если бы у него была возможность переизбираться на третий срок. Обама в опубликованном ранее интервью телекомпании Си-эн-эн отметил, что большинство американцев "действительно верят в единство Америки, основанной на толерантности, разнообразии и открытости, полной энергии и динамизма". "Я уверен в том, что если бы я вновь участвовал в борьбе за пост президента и подчеркивал эти мысли, то, думаю, я бы мобилизовал большинство американцев с тем, чтобы они сплотились вокруг этих идей", - сказал он, добавив, что его уверенность основывается на беседах с людьми по всей стране.

Инаугурация Трампа в качестве 45-го президента США состоится 20 января в Вашингтоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Победа Трампа на выборах в США
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
2
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
3
Абэ и Обама почтили память моряков линкора США, погибших при атаке на Перл-Харбор
4
Трамп усмотрел вину Обамы в поражении Клинтон на выборах в важнейших штатах
5
Рауль Кастро: экономика Кубы не движется в сторону капитализма
6
Малкин стал девятым россиянином, набравшим 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ
7
СМИ: Улюкаев предлагал вывести "Роснефть" из-под контроля государства
Темы дня
Реклама