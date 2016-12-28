Трамп усмотрел вину Обамы в поражении Клинтон на выборах в важнейших штатах

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Барак Обама отчасти несет ответственность за поражение кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон в ключевых штатах на всеобщих выборах 8 ноября. Такое мнение высказал во вторник избранный глава государства Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

President Obama campaigned hard (and personally) in the very important swing states, and lost.The voters wanted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 декабря 2016 г.

Он напомнил, что Обама персонально включился в избирательную кампанию Клинтон в тех штатах, где ни она, ни ее соперник-республиканец не имели явного перевеса. "Президент Обама вел кампанию очень старательно в крайне важных колеблющихся штатах. И он проиграл", - констатировал миллиардер.

По его мнению, избирателям в данных штатах больше импонировала его программа. "Голосующие хотели сделать Америку снова великой!" - написал Трамп.

В понедельник он, отвечая на выпад действующего главы государства, заявил, что у Барака Обамы не было бы шансов добиться победы на президентских выборах, если бы у него была возможность переизбираться на третий срок. Обама в опубликованном ранее интервью телекомпании Си-эн-эн отметил, что большинство американцев "действительно верят в единство Америки, основанной на толерантности, разнообразии и открытости, полной энергии и динамизма". "Я уверен в том, что если бы я вновь участвовал в борьбе за пост президента и подчеркивал эти мысли, то, думаю, я бы мобилизовал большинство американцев с тем, чтобы они сплотились вокруг этих идей", - сказал он, добавив, что его уверенность основывается на беседах с людьми по всей стране.

Инаугурация Трампа в качестве 45-го президента США состоится 20 января в Вашингтоне.