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NYT: спецслужбы опасаются массовых беспорядков в Вашингтоне при инаугурации Трампа

Международная панорама
28 декабря, 7:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
По сведениям источников газеты The New York Times, в Вашингтон на инаугурацию приедут около одного миллиона сторонников избранного президента
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© AP Photo/Evan Vucci, архив

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Спецслужбы США и полиция американской столицы считают, что обеспечение безопасности во время церемонии инаугурации Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне может стать самой сложной подобной операцией в современной истории. Идет усиленная подготовка к предотвращению столкновений между сторонниками избранного президента и американцами, недовольными исходом всеобщих выборов в США 8 ноября. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

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По сведениям ее источников, в Вашингтон на инаугурацию приедут около одного миллиона сторонников Трампа. Спецслужбы считают, что в этот же день на улицах столицы пройдут массовые демонстрации протеста против реализации предвыборных обещаний республиканца. "Я не могу представить более сложной с точки зрения обеспечения безопасности инаугурации, чем предстоящая", - приводит газета мнение бывшего министра национальной безопасности США Майкла Чертоффа.

Церемония инаугурации 45-го президента США пройдет 20 января на Капитолийском холме, у здания Конгресса. Там сооружается специальная платформа, на которой он принесет присягу в качестве нового главы государства.

Площадь этой конструкции составит 929 квадратных метров. На ней разместятся участники церемонии и более 1600 гостей. В их числе покидающие свои посты президент Барак Обама и вице-президент Джозеф Байден с членами своих семей, пришедшие им на смену Трамп и Майкл Пенс, нынешние члены администрации и выдвиженцы на высшие государственные должности, сенаторы и конгрессмены, члены Верховного суда, губернаторы штатов, высшие военачальники, иностранные дипломаты.

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