Politico: в штабе Трампа начали работу над его инаугурационной речью

Комплексная тренировка войск связи прошла в Восточном военном округеАрмия и ОПК 27 декабря, 3:52
Трамп назвал состояние экономики США не столь безнадежным, как до выборовМеждународная панорама 27 декабря, 3:45
Более 2 тыс. новобранцев осеннего призыва поступили на корабли в соединения и части ТОФАрмия и ОПК 27 декабря, 3:28
Спринтер Де Грасс признан спортсменом года среди мужчин в КанадеСпорт 27 декабря, 3:01
Пять человек, из них трое полицейских, ранены злоумышленником на западе МосквыПроисшествия 27 декабря, 2:59
Ученые ДВФУ в 2017 году проведут разведочное бурение в Арктике для "Роснефти"Наука 27 декабря, 2:44
Bild: правящая в ФРГ коалиция планирует принять новый антитеррористический планМеждународная панорама 27 декабря, 2:09
Выставка "Эра Григоровича" к 90-летию хореографа открывается в Бахрушинском музееКультура 27 декабря, 1:58
Додон заявил, что на здании резиденции президента не будет флага ЕвросоюзаМеждународная панорама 27 декабря, 1:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Ключевые советники избранного президента США Дональда Трампа приступили к составлению его речи для церемонии инаугурации, которая пройдет 20 января в Вашингтоне. Об этом в понедельник сообщило издание Politico.
Ожидается, что первое выступление Трампа в статусе главы государства будет посвящено структурным проблемам, стоящим перед страной. Ранее он призывал к решительным действиям во многих сферах. "Политико" не исключает, что республиканец затронет тему реформирования системы образования, развития инфраструктуры, усиления контроля на границе, укрепления вооруженных сил и экономики. В частности, возможно, он вновь укажет на проблему перемещения американскими компаниями рабочих мест в другие страны.
За написание текста будет отвечать Стивен Миллер, который займет позицию старшего политического советника в новой администрации США. Перу 31-летнего Миллера принадлежат практически все основные заготовленные речи Трампа, произнесенные им в 2016 году, включая ту, с которой избранный президент выступил на съезде Республиканской партии минувшим летом. Как отмечает "Политико", во время предвыборной кампании Миллер не ограничивался только написанием речей, он также выполнял роль "закулисного советника" и даже сам иногда вставал к микрофону на митингах.