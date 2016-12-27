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Politico: в штабе Трампа начали работу над его инаугурационной речью

Международная панорама
27 декабря, 2:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Ожидается, что первое выступление республиканца в статусе главы государства будет посвящено структурным проблемам, стоящим перед страной
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ВАШИНГТОН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Ключевые советники избранного президента США Дональда Трампа приступили к составлению его речи для церемонии инаугурации, которая пройдет 20 января в Вашингтоне. Об этом в понедельник сообщило издание Politico.

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Ожидается, что первое выступление Трампа в статусе главы государства будет посвящено структурным проблемам, стоящим перед страной. Ранее он призывал к решительным действиям во многих сферах. "Политико" не исключает, что республиканец затронет тему реформирования системы образования, развития инфраструктуры, усиления контроля на границе, укрепления вооруженных сил и экономики. В частности, возможно, он вновь укажет на проблему перемещения американскими компаниями рабочих мест в другие страны.

За написание текста будет отвечать Стивен Миллер, который займет позицию старшего политического советника в новой администрации США. Перу 31-летнего Миллера принадлежат практически все основные заготовленные речи Трампа, произнесенные им в 2016 году, включая ту, с которой избранный президент выступил на съезде Республиканской партии минувшим летом. Как отмечает "Политико", во время предвыборной кампании Миллер не ограничивался только написанием речей, он также выполнял роль "закулисного советника" и даже сам иногда вставал к микрофону на митингах.

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