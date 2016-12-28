В канцелярии Нетаньяху прокомментировали выступление Керри

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Сегодняшнее выступление госсекретаря США Джона Керри было направлено против Израиля. Такая оценка высказываний главы американской дипломатии содержится в поступившем в представительство ТАСС официальном сообщении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Как и резолюция (СБ ООН 2334 по поселениям - прим. ТАСС), которую продвигал Керри, его выступление было направлено против Израиля", - говорится в документе. В канцелярии указали также, что "больше часа Керри был одержим поселениями и практически не затронул корень конфликта - отказ палестинцев признать государство Израиль в каких бы то ни было границах".

Выступая в среду перед журналистами во внешнеполитическом ведомстве в Вашингтоне, Керри подчеркнул, что продолжение поселенческой политики приведет к "необратимой реальности одного государства" в противовес мирному принципу сосуществования Израиля и Палестины "два государства для двух народов".

"Постройка новых поселений не имеет ничего общего с безопасностью Израиля", - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства в ходе выступления также призвал Израиль признать государство Палестина в рамках границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Израильтяне и палестинцы, продолжил Керри, должны "независимо друг от друга продемонстрировать подлинную приверженность принципу "два государства для двух народов". "Мы не можем навязать мир", - отметил шеф американской дипломатии, говоря о необходимости прямых палестино-израильских переговоров.

23 декабря СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран-членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции ООН.