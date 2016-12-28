Керри утверждает, что кибератаки РФ оказали сильное влияние на выборы в США

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Джон Керри утверждает, что кибератаки России, доказательств которых он не приводит, оказали сильное влияние на прошедшие в США выборы. С такой позицией глава американского внешнеполитического ведомства выступил во время интервью, которое транслировал телеканал MSNBC.

"Я думаю, что все кибератаки, которые имели место, - но особенно российские - оказали сильное влияние на нашу систему, на наш политический процесс", - полагает он.

По версии госсекретаря, якобы российские хакеры "вторглись в пространство американских выборов". "Публикация на регулярной основе украденных у одной из сторон (участвовавшей в выборах - прим. ТАСС) оказала влияние, и я думаю, что другие действия также оказали влияние (на выборы)", - сказал госсекретарь.

Ответственность за предполагаемые кибератаки на политические организации в США Вашингтон пытается приписать хакерам, связанных с властями России. Москва это заключение категорически отвергает. Между тем, целый ряд американских экспертов, в том числе отставных представителей спецслужб США, журналистов, прежде всего, сотрудничающих с организацией Wikileaks, и некоторых других общественных деятелей на Западе заявляет, что таких кибератак вообще не было, что имела место утечка данных из Демократической партии, осознанно устроенная одним из ее представителей.

Обама, его вице-президент Джозеф Байден и госсекретарь США Джон Керри выступали с угрозами применения против России карательных мер в связи с брошенными в ее адрес обвинениями. Трамп со своей стороны неоднократно в своих публичных выступлениях ставил под сомнение достоверность сделанного американской разведкой вывода о причастности Москвы к случившемуся.

Комментируя в Токио в кулуарах российско-японского бизнес-форума утверждения Вашингтона, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Здесь нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец-то какие-то доказательства. А иначе это выглядит уже весьма непристойно".