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WP: в Белом доме хотят дать Обаме полномочия вводить санкции за кибератаки на выборах

Международная панорама
27 декабря, 22:16 дата обновления: 27 декабря, 22:36 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Сотрудники администрации хотят оформить все таким образом, чтобы избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность не смог в одночасье отменить решение своего предшественника
Материал из 1 страницы
© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Белый дом работает над тем, чтобы дать уходящему президенту США Бараку Обаме возможность применять контрмеры в отношении лиц, ответственных за кибератаки против американской избирательной системы, в совершении которых Соединенные Штаты бездоказательно обвиняют Россию. Об этом сегодня со ссылкой на источники в администрации сообщила электронная версия газеты The Washington Post.

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Она напоминает, что год назад в силу вступили новые правила, позволяющие исполнительной власти применять санкции и иным образом наказывать хакеров, которые наносят вред экономической и национальной безопасности США. Однако сейчас эти меры нельзя применить против тех, кто якобы пытался вмешаться в выборы. В связи с этим, утверждают источники издания, единственным вариантом является приравнять избирательную систему к критически важной инфраструктуре страны.

Газета уточняет, что данное решение уже находится на этапе финального согласования деталей. Объявление об ответной реакции США на кибератаки может быть сделано уже на этой неделе. Причем, не исключено, что она будет включать в себя и операции в киберпространстве.

Более того, сотрудники администрации хотят оформить все таким образом, чтобы избранный президент США Дональд Трамп, вступив в должность 20 января, не смог в одночасье отменить данное решение. Источники газеты также выражают надежду на то, что Обама успеет воспользоваться новыми полномочиями против "российских хакеров" до завершения своего срока.

Санкции в первую очередь предусматривают блокирование при наличии всех счетов, активов и арест недвижимости внесенного в черный список лица на территории, находящейся под юрисдикцией США. Гражданам страны запрещено вступать с ними в какие-либо деловые отношения, заключать сделки и т. п.

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Попавшие под ограничения люди также не смогут получить американскую визу. При этом в Белом доме не исключают и проведения уголовных расследований, однако для открытия дел у правоохранительных органов пока недостаточно доказательств.

Спекуляции относительно хакеров, действующих якобы по указке России, регулярно появляются в американских СМИ в последние месяцы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, доказательств того, что спецслужбы РФ каким-либо образом повлияли на результат избирательной кампании в США, не представлено.

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