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Турция стремится установить перемирие в Сирии до нового года

Международная панорама
29 декабря, 10:20 дата обновления: 29 декабря, 10:50 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 29, декабря. /ТАСС
Оно может начаться в любой момент, заявил глава турецкого МИДа
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© AP Photo/Emrah Gurel

АНКАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Турция стремится установить режим прекращения огня в Сирии до нового года.

Об этом, как передает телеканал A Haber, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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"Мы стараемся, чтобы перемирие, над которым работает Турция и Россия, наступило до нового года, это может случиться в любой момент", - подчеркнул министр.

Кроме того, он отметил, что "все иностранные военные группировки должны покинуть территорию Сирии, включая шиитскую партию "Хезболлах", бойцы которой сражаются на стороне сирийских войск.

Между тем Чавушоглу подчеркнул, что после перемирия в Сирии начнутся мирные переговоры в Астане, однако Турция не собирается вести диалог с президентом САР Башаром Асадом. "Мы не сядем за стол переговоров с Асадом в Астане, это не обсуждается", - отметил он.

По словам Чавушоглу, Турция и Россия продолжат работать над соглашением о перемирии. "Мы собираемся подписать соглашение с РФ, мы также работаем над вторым документом", - заявил глава турецкого МИД. 

Как сообщил ранее ТАСС лидер одной из сирийских оппозиционных групп Кадри Джамиль, встреча представителей Дамаска и оппозиции пройдет в Астане во второй половине января. Работа продолжится в Женеве, где спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура 8 февраля планирует запустить очередной раунд переговоров.

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