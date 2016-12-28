Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Турции сообщил о двух соглашениях по Сирии

Международная панорама
28 декабря, 13:31 UTC+3
Одно из них касается политического урегулирования, другое - прекращения огня, сообщает агентство Reuters
Материал из 1 страницы
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу

© EPA/NATALIA KOLESNIKOVA / POOL

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что подготовлены два соглашения по Сирии. Одно из них касается политического урегулирования, другое - прекращения огня.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Смотрите также

Песков подтвердил контакты РФ и Турции по теме возможной встречи по Сирии в Астане
СМИ: Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии
Главы МИД РФ, Ирана и Турции согласовали заявление по политическому процессу в Сирии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле не воспринимают "признания" главы РУСАДА о допинге как первоисточник
2
Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники
3
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
4
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
5
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
6
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
7
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
Темы дня
Реклама