Глава МИД Турции сообщил о двух соглашениях по Сирии

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что подготовлены два соглашения по Сирии. Одно из них касается политического урегулирования, другое - прекращения огня.
Об этом сообщило агентство Reuters.