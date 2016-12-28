Глава МИД Турции сообщил о двух соглашениях по Сирии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что подготовлены два соглашения по Сирии. Одно из них касается политического урегулирования, другое - прекращения огня.

Об этом сообщило агентство Reuters.