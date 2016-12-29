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СМИ: боевики вновь обстреляли район посольства РФ в Дамаске

Международная панорама
29 декабря, 14:17 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
В результате обстрела пострадали двое сирийцев
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БЕЙРУТ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Террористы, базирующиеся в регионе Восточная Гута в окрестностях Дамаска, вновь подвергли сирийскую столицу обстрелу из реактивных систем залпового огня. Как сообщил агентству SANA представитель полицейского управления, один из выпущенных боевиками снарядов упал в районе Мазра, где находится посольство РФ.

По информации полиции, пострадали двое сирийцев, получивших осколочные ранения; поврежден один автомобиль.

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Еще семь человек ранены в квартале Таджхиз. Агентство SANA возлагает ответственность за вылазку на террористов из группировки "Джейш аль-Ислам" (организация запрещена на территории РФ), которую, по его данным, "поддерживает саудовский режим".

МИД РФ 28 декабря сообщил, что посольство России в Дамаске дважды за день подверглось обстрелу. Одна мина, которая не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая - в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены взрывотехники.

Москва рассматривает "эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита".

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