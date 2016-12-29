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Прокуратура ФРГ отпустила предполагаемого связного берлинского террориста

Международная панорама
29 декабря, 17:09 дата обновления: 29 декабря, 17:35 UTC+3
Материал из 1 страницы
© EPA/RALF HIRSCHBERGER

БЕРЛИН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Генеральная прокуратура приняла решение отпустить задержанного ранее предполагаемого сообщника берлинского террориста Аниса Амри, который совершил 19 декабря наезд на посетителей рождественского рынка в германской столице. Об этом сообщила в четверг официальный представитель ведомства.

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Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
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