Прокуратура ФРГ считает, что тунисец Амри управлял грузовиком во время теракта

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ исходят из того, что разыскиваемый тунисец Анис Амри управлял грузовиком во время наезда на толпу людей на рождественском базаре в Берлине. Об этом в четверг сообщила на пресс-конференции представитель федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ.

"Сейчас у нас есть первые результаты криминалистической экспертизы грузовика", - отметила она, подтвердив, что удалось установить отпечатки пальцев на машине.

"На настоящий момент мы исходим из того, что Анис Амри управлял грузовиком, сегодня выдан ордер на его арест", - сказала она.

Обыски

Правоохранительные органы ФРГ провели многочисленные обыски в ряде земель, никаких арестов пока осуществлено не было, сообщили в федеральной прокуратуре.

"Мы провели сегодня обыски в различных местах в Северном Рейне - Вестфалии и Берлине. В этих местах, как предполагается, ранее пребывал Анис Амри", - сказала она, отметив, что полиция также обыскала туристический автобус в городе Хайльбронн. "Арестов до сих пор не последовало", - добавила представитель инстанции.

"В сотрудничестве с Федеральным ведомством по уголовным делам при помощи всех имеющихся в распоряжении средств мы разыскиваем Аниса Амри", - подчеркнула она. "Подробности мы не можем сообщить, поскольку это может поставить под угрозу наши меры", - указала представитель прокуратуры.

Спецоперация в молельном доме

Также правоохранительные органы провели пецоперацию в одном из мусульманских молельных домов, известных под названием Fussilet 33. Как сообщила газета Berliner Zeitung, спецназовцы использовали шумовые гранаты и взорвали входную дверь, ведущую в здание.

Операция прошла в районе Моабит. По информации издания, Fussilet 33 ранее посещал предполагаемый террорист - выходец из Туниса Анис Амри. В полиции этот молельный дом считают центром встреч исламистов. Кроме того, в правоохранительных органах исходят из того, что там происходил сбор средств для ИГ.

По данным агентства DPA, правоохранительные органы ФРГ продолжают поиск как самого Амри, так и его контактных лиц. В Берлине полиция также обыскала один из составов столичного метро на станции Мерингдамм.

Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Германские власти ищут исполнителя теракта, им, по предварительным данным, является выходец из Туниса Анис Амри. За информацию о нем назначено вознаграждение в размере €100 тысяч.

Ответственность за атаку взяла на себя ИГ.