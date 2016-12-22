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МВД ФРГ подтвердило, что исполнителем теракта в Берлине является разыскиваемый тунисец

Международная панорама
22 декабря, 18:21 дата обновления: 22 декабря, 18:33 UTC+3
В министерстве также подтвердили обнаружение отпечатков пальцев подозреваемого в кабине грузовика, на котором Анис Амри въехал в толпу людей на рождественском рынке
Материал из 1 страницы
© EPA/BERND VON JUTRCZENKA

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. МВД ФРГ располагает сведениями, что исполнителем теракта в Берлине является разыскиваемый тунисец Анис Амри. Об этом в четверг заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер после посещения антитеррористического центра Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) в Берлине. Он также подтвердил обнаружение отпечатков пальцев подозреваемого в кабине грузовика, на котором Амри въехал в толпу людей на рождественском рынке в германской столице.

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"Мы можем сообщить, что у нас имеются дополнительные сведения о том, что подозреваемый с высокой долей вероятности действительно является исполнителем преступления", - сказал де Мезьер. "В кабине были обнаружены отпечатки пальцев, а также имеются другие улики", - добавил он.

"Мы убеждены, что будет сделано все для того, чтобы этот преступник был быстро задержан", - подчеркнул министр.

Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. За информацию об Анисе Амри назначено вознаграждение в размере 100 тыс. евро.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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