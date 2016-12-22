Der Spiegel: тунисец Амри до теракта в Берлине хотел стать смертником

БЕРЛИН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Выходец из Туниса Анис Амри, которого правоохранительные органы Германии подозревают в совершении теракта на рождественском рынке в Берлине, еще несколько месяцев назад предлагал исламистским группировкам использовать себя в качестве террориста-смертника. Об этом сообщает издание Der Spiegel, ссылаясь на данные спецслужб, поводивших электронную слежку за экстремистом. Однако, по данным СМИ, этой информации было недостаточно для его задержания.

Правоохранителям удалось также установить его связь с одной из германских ячеек террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которую власти разгромили несколько недель назад. По данным полиции, группа радикальных исламистов-салафистов смогла отправить воевать в Сирию десятки боевиков.

Аниса Амри должны были депортировать из ФРГ еще некоторое время назад, однако это не было сделано из-за несогласованности между немецкими и тунисскими властями - миграционные органы африканского государства говорили, что Амри не является гражданином их страны, и отказывались изготовить для него новый паспорт. В конечном итоге документы пришли в Германию только 21 декабря, то есть через день после теракта.

ТАСС/Ruptly

Кроме того, предполагаемый террорист был зарегистрирован в приюте для беженцев в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, но в последнее время находился в Берлине. К примеру, его брат, проживающий сейчас в Тунисе, сказал немецкой Bild, что исламист не имел постоянного места жительства и "ночевал то тут, то там".

Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Германские власти ищут исполнителя теракта, им, по предварительным данным, является выходец из Туниса Анис Амри. За информацию о нем назначено вознаграждение в размере 100 тыс. евро.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).