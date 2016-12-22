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Der Spiegel: тунисец Амри до теракта в Берлине хотел стать смертником

Международная панорама
22 декабря, 15:10 UTC+3 /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков
Правоохранителям удалось также установить связь подозреваемого с одной из германских ячеек террористической организации "Исламское государство"
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© EPA/MICHAEL KAPPELER

БЕРЛИН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Выходец из Туниса Анис Амри, которого правоохранительные органы Германии подозревают в совершении теракта на рождественском рынке в Берлине, еще несколько месяцев назад предлагал исламистским группировкам использовать себя в качестве террориста-смертника. Об этом сообщает издание Der Spiegel, ссылаясь на данные спецслужб, поводивших электронную слежку за экстремистом. Однако, по данным СМИ, этой информации было недостаточно для его задержания.

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Правоохранителям удалось также установить его связь с одной из германских ячеек террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которую власти разгромили несколько недель назад. По данным полиции, группа радикальных исламистов-салафистов смогла отправить воевать в Сирию десятки боевиков.

Аниса Амри должны были депортировать из ФРГ еще некоторое время назад, однако это не было сделано из-за несогласованности между немецкими и тунисскими властями - миграционные органы африканского государства говорили, что Амри не является гражданином их страны, и отказывались изготовить для него новый паспорт. В конечном итоге документы пришли в Германию только 21 декабря, то есть через день после теракта.

ТАСС/Ruptly

Кроме того, предполагаемый террорист был зарегистрирован в приюте для беженцев в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, но в последнее время находился в Берлине. К примеру, его брат, проживающий сейчас в Тунисе, сказал немецкой Bild, что исламист не имел постоянного места жительства и "ночевал то тут, то там".

Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Германские власти ищут исполнителя теракта, им, по предварительным данным, является выходец из Туниса Анис Амри. За информацию о нем назначено вознаграждение в размере 100 тыс. евро.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
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