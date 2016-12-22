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Меркель рассчитывает на скорое задержание разыскиваемого берлинского террориста

Международная панорама
22 декабря, 18:21 дата обновления: 22 декабря, 18:35 UTC+3
Канцлер ФРГ также отметила профессионализм следователей и криминалистов
Материал из 1 страницы
Ангела Меркель

Ангела Меркель

© EPA/MICHAEL KAPPELER

БЕРЛИН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывает на скорое задержание разыскиваемого берлинского террориста. Об этом она заявила в четверг после посещения антитеррористического центра Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) в Берлине.

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"Я сюда приехала ознакомиться с тем, как идет работа, связанная с поиском подозреваемого и его, надеюсь, скорым задержанием", - сказала она, отметив профессионализм следователей и криминалистов. "Мы знаем, что миллионы людей ждут, чтобы данные, которые у нас есть, привели к поимке исполнителя", - добавила глава германского кабмина.

"Мы теоретически давно понимали, что являемся мишенью террористов, но все равно когда это происходит, это воспринимается по другому", - признала она. - Мы в последние годы предприняли многое, чтобы противостоять терроризму, поэтому я уверена, что мы эту проверку на прочность пройдем".

Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Германские власти ищут исполнителя теракта, им, по предварительным данным, является выходец из Туниса Анис Амри. За информацию о нем назначено вознаграждение в размере €100 тыс.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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Темы
Борьба с "Исламским государством" Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
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