В партии Меркель раскритиковали работу органов безопасности после теракта в Берлине

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БЕРЛИН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Заместитель председателя немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС), которую возглавляет Ангела Меркель, Армин Лашет подверг критике работу органов безопасности Германии после теракта, который произошел в Берлине 19 декабря.
"Информация, которую мы получаем со вчерашнего дня о том, как сработали органы, может нас только потрясти", - заявил он в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
Предполагаемый исполнитель теракта - гражданин Туниса Анис Амри. Его должны были депортировать из ФРГ еще некоторое время назад, однако это не было сделано из-за несогласованности между немецкими и тунисскими властями - миграционные органы африканского государства говорили, что Амри не является гражданином их страны, и отказывались изготовить для него новый паспорт. В конечном итоге документы пришли в Германию только 21 декабря, то есть через день после теракта.
Кроме того, предполагаемый террорист был зарегистрирован в приюте для беженцев в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, но в последнее время находился в Берлине. К примеру, его брат, проживающий сейчас в Тунисе, сообщил немецкой газете Bild, что исламист не имел постоянного места жительства и "ночевал то тут, то там".
Лашет в этой связи подчеркнул, что нужно разрабатывать механизмы взаимодействия между немецкими субъектами федерации, чтобы в таких запутанных случаях власти разных регионов не сваливали ответственность друг на друга.
Подозреваемого ищут по всей Европе, рассказал ранее министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер, однако с наибольшей долей вероятности он находится на западе Германии. Как отметили в правоохранительных органах, утром 22 декабря были проведены обыски в приюте для беженцев близ населенного пункта Эммерих, каких-либо подробностей на этот счет нет. Одновременно с этим телеканал WDR сообщил об обысках в двух квартирах в Дортмунде и четырех задержаниях.
По последним данным, Амри находится в Европе с 2011 года, сначала он приехал из Африки в Италию, где провел 4 года в тюрьме, в 2015 году прибыл в Германию и запросил здесь статус беженца. С тех пор он был зарегистрирован в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где поддерживал связь с местными исламскими радикалами. Немецкие спецслужбы установили за ним наблюдение.
В результате теракта в германской столице в понедельник погибли 12 человек. Террорист угнал грузовик, до этого убив водителя, и въехал на территорию рождественской ярмарки, задавив десятки людей.