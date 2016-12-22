В партии Меркель раскритиковали работу органов безопасности после теракта в Берлине

БЕРЛИН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Заместитель председателя немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС), которую возглавляет Ангела Меркель, Армин Лашет подверг критике работу органов безопасности Германии после теракта, который произошел в Берлине 19 декабря.

"Информация, которую мы получаем со вчерашнего дня о том, как сработали органы, может нас только потрясти", - заявил он в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Просчеты властей

Предполагаемый исполнитель теракта - гражданин Туниса Анис Амри. Его должны были депортировать из ФРГ еще некоторое время назад, однако это не было сделано из-за несогласованности между немецкими и тунисскими властями - миграционные органы африканского государства говорили, что Амри не является гражданином их страны, и отказывались изготовить для него новый паспорт. В конечном итоге документы пришли в Германию только 21 декабря, то есть через день после теракта.

Кроме того, предполагаемый террорист был зарегистрирован в приюте для беженцев в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, но в последнее время находился в Берлине. К примеру, его брат, проживающий сейчас в Тунисе, сообщил немецкой газете Bild, что исламист не имел постоянного места жительства и "ночевал то тут, то там".

Лашет в этой связи подчеркнул, что нужно разрабатывать механизмы взаимодействия между немецкими субъектами федерации, чтобы в таких запутанных случаях власти разных регионов не сваливали ответственность друг на друга.

Поиски на западе ФРГ

Подозреваемого ищут по всей Европе, рассказал ранее министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер, однако с наибольшей долей вероятности он находится на западе Германии. Как отметили в правоохранительных органах, утром 22 декабря были проведены обыски в приюте для беженцев близ населенного пункта Эммерих, каких-либо подробностей на этот счет нет. Одновременно с этим телеканал WDR сообщил об обысках в двух квартирах в Дортмунде и четырех задержаниях.

По последним данным, Амри находится в Европе с 2011 года, сначала он приехал из Африки в Италию, где провел 4 года в тюрьме, в 2015 году прибыл в Германию и запросил здесь статус беженца. С тех пор он был зарегистрирован в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где поддерживал связь с местными исламскими радикалами. Немецкие спецслужбы установили за ним наблюдение.

В результате теракта в германской столице в понедельник погибли 12 человек. Террорист угнал грузовик, до этого убив водителя, и въехал на территорию рождественской ярмарки, задавив десятки людей.