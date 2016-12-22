Европол помогает Германии в расследовании теракта в Берлине

ГААГА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Европейское полицейское агентство (Европол) оказывает содействие германским властям в расследовании теракта в Берлине. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель организации Йан Оп Ген Оорс.

"Однако мы не можем раскрывать детали, - подчеркнул он. - Это текущее дело, в интересах следствия никакая информация по нему не разглашается".

Касаясь ситуации в целом, Йан Оп Ген Оорс заметил, что угроза терактов в Европе высока, поэтому Евросоюзу необходимо усиливать взаимодействие для более эффективной борьбы с терроризмом.

"В этом плане Европол оказывает активную поддержку европейским странам, - подчеркнул официальный представитель. - В частности, при организации функционирует Центр по борьбе с терроризмом, который помогает странам обмениваться информацией и координировать совместные операции. Кроме того, эта структура предоставляет аналитические данные для проводящихся расследований и оказывает другое содействие при крупных терактах".

Вечером 19 декабря на западе Берлина грузовик проехал около 80 метров по территории рождественского базара. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Власти Германии ищут исполнителя теракта. По предварительным данным им является выходец из Туниса Анис Амри. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).