Reuters: найденные на месте теракта отпечатки пальцев принадлежат Анису Амри

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Отпечатки пальцев подозреваемого Аниса Амри обнаружены на двери грузовика, использованного при теракте в Берлине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на немецкие СМИ.

По данным газеты Spiegel, Амри еще несколько месяцев назад предлагал исламистским группировкам использовать себя в качестве террориста-смертника.

Однако, по данным СМИ, этой информации было недостаточно для его задержания.

Правоохранителям удалось также установить его связь с одной из германских ячеек террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которую власти разгромили несколько недель назад. По данным полиции, группа радикальных исламистов-салафистов смогла отправить воевать в Сирию десятки боевиков.

Спустя сутки

Правоохранительные органы лишь спустя сутки после теракта на рождественском рынке в Берлине смогли выйти на след предполагаемого исполнителя, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя столичной полиции Винфрида Венцеля.

По его словам, изначально на след выходца из Туниса Аниса Амри вывел найденный кошелек. Он был обнаружен во вторник при разборе обломков павильонов на месте преступления. Документы, которые окончательно позволили заподозрить тунисца в том, что именно он находился за рулем грузовика, также появились только на второй день после теракта. Как пояснил Венцель, следователи обыскали кабину тягача только после того, как транспортное средство было эвакуировано с места преступления.

"Мы можем со стопроцентной уверенностью сказать, что в понедельник еще никаких улик против тунисца не было", - подытожил он.

Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Германские власти ищут исполнителя теракта.