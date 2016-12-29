Баку считает односторонним заявление ОДКБ в связи с инцидентом на границе с Арменией

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БАКУ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. МИД Азербайджана назвал односторонним комментарий генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи в связи с инцидентом на армяно-азербайджанской границе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении внешнеполитического ведомства страны.
"Считаем односторонним комментарий генерального секретаря ОДКБ в связи с вопросом", - отмечается в заявлении. МИД Азербайджана также посчитал "неприемлемым" тот факт, что генсек ОДКБ назвал самопровозглашенный режим "Нагорно-Карабахской Республикой", выразив мнение, что это "противоречит официальной позиции стран - членов организации и сути переговорного процесса, проводимого при посредничестве Минской группы ОБСЕ". "Прежде чем выступать с каким-либо заявлением или комментарием, генеральный секретарь ОДКБ должен правильно проанализировать и оценить ситуацию", - говорится в заявлении.
В заявлении подчеркивается, что Азербайджан "продолжит совместные с сопредседателями минской группы ОБСЕ усилия и субстантивные переговоры для решения конфликта на основе норм и принципов международного права, резолюций Совбеза ООН и Заключительного Хельсинкского акта, ... для обеспечения территориальной целостности и суверенитета страны".
Ранее Бордюжа заявил, что вооруженный инцидент на армяно-азербайджанской границе является провокацией. По его словам, "в Секретариате ОДКБ с особой тревогой восприняли информацию о вооруженном инциденте возле села Чинари Республики Армения".
"Рассматриваем эти действия на территории государства - члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле этого года", - привела его слова пресс-служба организации.