До 20 января из тюрьмы в Гуантанамо будут переведены несколько узников

ВАШИНГТОН, 4 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Действующая администрация США намерена до окончания срока ее полномочий перевести несколько узников спецтюрьмы в Гуантанамо (Куба) в другие места. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест подтвердил это на регулярном брифинге для журналистов.

"На данный момент я бы ожидал объявлений о дополнительных переводах до 20 января", - сказал он. В этот день должен быть приведен к присяге новый президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп выразил мнение, что перевод заключенных из Гуантанамо следует прекратить, поскольку это "крайне опасные люди, которым не следует позволять вновь возвращаться на поле боя". На вопрос о том, повлияет ли позиция Трампа на подходы действующей администрации, Эрнест ответил отрицательно. "Нет, не повлияет, - сказал он. - У него будет возможность проводить политику, которую он считает наиболее эффективной, после того, как он приступит к исполнению своих обязанностей".

Среди тех, кто ожидает перевода из Гуантанамо, россиянин Равиль Мингазов. Еще в июне прошлого года его личное дело было рассмотрено специальной межведомственной комиссией администрации США. В июле комиссия рекомендовала перевести Мингазова в другое место "при наличии целесообразных гарантий безопасности". Но это решение до сих пор не выполнено, причем без объяснения причин. Россиянин находится в Гуантанамо в общей сложности 14 лет и три месяца.

Спецтюрьма на базе ВМС США в Гуантанамо была создана республиканской администрацией Джорджа Буша-младшего в 2002 году для лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Люди свозятся туда со всего мира и содержатся там бессрочно, есть данные о применении к ним пыток. Все это навлекает на США критику международных правозащитных организаций. Действующий президент США Барак Обама еще до своего прихода к власти обещал закрыть спецтюрьму, но слово не сдержал.