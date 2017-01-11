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В Пентагоне уверены в отсутствии координации между РФ и Турцией по Сирии

Международная панорама
11 января, 2:03 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
В министерстве уверены, что Москва и Анкара ограничиваются контактами для предотвращения конфликтов в воздухе
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Россия и Турция не координируют проведение операций в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Об этом на пресс-конференции в Пентагоне сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

"Мы не видим никаких свидетельств российско-турецкой координации", - сказал он, ссылаясь также на своих турецких коллег. Данфорд лишь заметил, что Москва и Анкара контактируют с целью предотвращения конфликтных ситуаций в воздухе, как это делают и сами США.

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ВС Турции с 24 августа 2016 года проводят вместе с бойцами оппозиционной властям в Дамаске "Сирийской свободной армии" операцию "Щит Евфрата". Ее целью является зачистка приграничного региона в САР и создание там де-факто зоны безопасности для возвращения беженцев. На текущем этапе кампании турецкие подразделения и отряды сирийской оппозиции пытаются выбить боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) из Эль-Баба.

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