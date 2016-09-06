Турция попросила РФ и другие страны содействовать операции "Щит Евфрата"

АНКАРА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция обратилась к России и другим странам с просьбой оказать ей содействие при проведении антитеррористической операции "Щит Евфрата", поддержав сухопутными подразделениями. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Словении, которую транслировал телеканал TRT.

"В коалицию против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) входят 65 государств. Но за три последних года они все не смогли победить даже одну террористическую организацию, потому что у них не было единой стратегии. Коалиция помогла нам в проведении операции, оказав поддержку с воздуха, и мы попросили Россию и другие страны помочь нам с земли", - сказал он. Министр добавил, что "только так можно одержать верх над террористической организацией".

"Вслед за последними крупными терактами, устроенными террористами в Турции, и обстрелами нашей территории мы начали операцию "Щит Евфрата" и перекрыли границу. Мы сделали это не в одиночку, нам помогла с воздуха авиация коалиции. Но мы и раньше говорили, что только ударами ВВС проблему не решить", - отметил Чавушоглу. Как он напомнил, Анкара изначально говорила, что "готова оказать любую поддержку совместной наземной операции против террористов в Сирии".

Ранее в эфире телеканала NTV официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что "операция "Щит Евфрата" продолжается успешно". "Наша граница очищена от боевиков ИГ", - сказал он, добавив, что "у Турции все еще есть проблема с поддержкой, которую оказывают США курдским формированиям Сил народной самообороны в Сирии". Кроме того, Калын считает, что "первоочередная цель - достичь договоренностей о 48-часовом прекращении огня" в Алеппо с их последующей пролонгацией. Коснувшись вопроса о создании бесполетной зоны на севере Сирии, он заявил, что "на прошедшем саммите "двадцатки" в Китае ни одна из стран не выразила протест таким планам, но участники и не продемонстрировали конкретное согласие".

Операция "Щит Евфрата" началась 24 августа с вводом в Сирию в районе города Джараблус бронетанковых подразделений и спецназа ВС Турции. Армия республики оказывает поддержку силам "Сирийской свободной армии" (ССА) в борьбе с ИГ и другими экстремистскими группировками на севере Сирии. Джараблус был взят под контроль ССА, как и более десятка местных деревень, в которых осели боевики ИГ.

В настоящее время турецкие ВС и ССА контролируют 90-километровую линию вдоль границы между городами Аазаз и Джараблус глубиной до 4-5 км. Но в планы командования операцией входит расширение этой подконтрольной зоны, освобожденной от ИГ, дальше на юг.