Турция опровергла информацию о соглашении с сирийскими курдами о прекращении огня

АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Министр по делам ЕС Турции Омер Челик в среду указал на отсутствие какого-либо соглашения между ВС Турции и сирийскими курдами. Об этом он заявил Анатолийскому агентству.

"Мы категорически не приемлем такого рода заявления, которые исходят от представителей некоторых государств, относительно того, что у Турции есть некие соглашения с курдскими силами, партией "Демократический союз" (ДС) о прекращении огня", - заявил он. Министр указал, что "непозволительно считать суверенную Турецкую Республику равной террористической организации", какой Анкара считает ДС. Ранее представители США и сирийских курдов сообщали о якобы достигнутом между Турцией и ДС соглашении о прекращении огня.

Он также предположил, что сирийский режим "намеренно разместил курдские формирования на севере Сирии, чтобы оппозиция не смогла контролировать эти регионы".