Турция опровергла информацию о соглашении с сирийскими курдами о прекращении огня

Путин посетил Нахимовское училищеПолитика 31 августа, 11:30
Импичмент "железной даме": как в Бразилии пытаются отправить в отставку президентаМеждународная панорама 31 августа, 11:00
ЦИК: недостоверные сведения о доходах и счетах не повлекут снятие кандидатов с выборовПолитика 31 августа, 10:54
Особый противопожарный режим отменили в Бурятии, где стихли лесные пожарыСибирь 31 августа, 10:52
Карантин по сибирской язве, введенный 25 июля на Ямале, снятПроисшествия 31 августа, 10:51
II Биеннале уличного искусства "Артмоссфера"Культура 31 августа, 10:46
СК и прокуратура проводят проверку по факту схода грузового вагона в Красноярском краеСибирь 31 августа, 10:40
СМИ: строительство московского метро подорожало в 1,5 раза - до 1,3 трлн руб.Транспорт 31 августа, 10:32
Нововведения в школах Москвы: электронные браслеты, пандусы и "уголки здоровья"Общество 31 августа, 10:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Министр по делам ЕС Турции Омер Челик в среду указал на отсутствие какого-либо соглашения между ВС Турции и сирийскими курдами. Об этом он заявил Анатолийскому агентству.
"Мы категорически не приемлем такого рода заявления, которые исходят от представителей некоторых государств, относительно того, что у Турции есть некие соглашения с курдскими силами, партией "Демократический союз" (ДС) о прекращении огня", - заявил он. Министр указал, что "непозволительно считать суверенную Турецкую Республику равной террористической организации", какой Анкара считает ДС. Ранее представители США и сирийских курдов сообщали о якобы достигнутом между Турцией и ДС соглашении о прекращении огня.
Он также предположил, что сирийский режим "намеренно разместил курдские формирования на севере Сирии, чтобы оппозиция не смогла контролировать эти регионы".