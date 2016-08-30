AFP: ВС Турции и курдское ополчение договорились о прекращении военных действий

АНКАРА, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Турции и формирования сирийских курдов сегодня договорились о прекращении военных действий. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя Пентагона.

"Мы недавно получили заверение, что все стороны конфликта прекратят огонь и сконцентрируются на угрозе от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России)", - цитирует агентство слова представителя Министерства обороны США на Ближнем Востоке.

Ранее министр обороны США Эштон Картер призвал Турцию сосредоточиться на боях с боевиками ИГ, а не с курдами.

24 августа турецкие военные совместно с отрядами оппозиционной "Сирийской свободной армии" начали операцию на севере Сирии, в ходе которой они взяли под контроль город Джараблус и изгнали из него боевиков ИГ. Дамаск выступил с осуждением этой операции, назвав ее прямым нарушением суверенитета Сирии.