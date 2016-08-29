Генштаб ВС Турции: оппозиция освободила от ИГ еще 10 деревень на севере Сирии

АНКАРА, 29 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турецкая армия нанесла удары по 20 объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и помогла "Сирийской свободной армии" (ССА) освободить еще 10 деревень. Об этом говорится в распространенном заявлении Генштаба ВС Турции.

"В ходе шестого дня операции огнем артиллерии, сделавшей 61 залп, полностью уничтожены 20 целей террористов в Джараблусе и его окрестностях. В результате операций ССА установлен контроль еще над 10 деревнями. С начала операции 24 августа от террористов очищена территория площадью 400 кв. километров", - уточняет Генштаб, данные которого приводит телеканал NTV. Также турецкие военные в очередной раз указали, что армия страны, "содействующая операциям международной коалиции на севере Сирии, принимает все меры, чтобы не нанести вред мирным жителям, и проявляет предельную чувствительность в этом вопросе".

Одновременно Генштаб сообщил, что ВВС Турции уничтожили объекты Рабочей партии Курдистана в Северном Ираке. Самолеты нанесли "удары по расположениям боевиков в регионе Гара, оценка ущерба пока еще продолжается". NTV также передает, что Силы народной самообороны сирийских курдов якобы проводят переброску оружия и боеприпасов из городов Кобани и Камышлы в недавно освобожденный от ИГ регион Манбидж. При этом местные СМИ не исключают, что после Джараблуса следующей целью ВС Турции может быть именно Манбидж, откуда военные попытаются выдавить курдские формирования.

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