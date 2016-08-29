Минобороны РФ: в Сирии заключена серия соглашений о примирении

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в Сирии расширяется, заключены новые соглашения о примирении, но провокации террористов продолжаются. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, опубликованном в понедельник на сайте Минобороны РФ.

СПЕЦПРОЕКТ Сирийская рапсодия Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями четырех населенных пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 490", - отмечается в документе.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Латакия и Хама. "Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69", - говорится в бюллетене.

Соблюдение режима прекращения боевых действий и провокации

Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирии. Зафиксировано 10 нарушений в провинциях Дамаск (шесть) и Латакия (четыре). Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

"Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Джаубар, Арбил, Хауш-Дуара, Дума, Кабун и Хан-эш-Ших в провинции Дамаск", - отмечается в сообщении.

Минобороны РФ также сообщило, что в провинции Латакия вооруженными формированиями группировки "Свободная сирийская армия" осуществлены обстрелы населенного пункта Кинсибба. При обстрелах населенных пунктов Ара, Брума и Касталь-Каллас в провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" применили беспилотные летательные аппараты с взрывными устройствами.

"Группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий, - говорится в сообщении центра. - В течение суток в провинции Алеппо террористами из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов, ПТУР и танков обстреляны населенные пункты Брайдж-эр-Рих, Караси, отметка 374 и южные фермы Шейх-Али-Кобтани, а также кожевенный завод, очистные сооружения, кварталы Хай-эль-Ансари и "1070" в городе Алеппо".

Обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населенные пункты Хауш-Насри, Дума, Кабун, Джаубар, Хауш-Харабу, Мейда и фермы населенного пункта Хан-эш-Ших.

Оказание гуманитарной помощи

В бюллетене сообщается, что малообеспеченным семьям населенного пункта Рабиаа провинции Хама доставлено 400 продуктовых комплектов гуманитарной помощи. Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС