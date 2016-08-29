Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ: в Сирии заключена серия соглашений о примирении

Политика
29 августа, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 490
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в Сирии расширяется, заключены новые соглашения о примирении, но провокации террористов продолжаются. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, опубликованном в понедельник на сайте Минобороны РФ.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями четырех населенных пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 490", - отмечается в документе.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Латакия и Хама. "Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69", - говорится в бюллетене.

Соблюдение режима прекращения боевых действий и провокации

Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирии. Зафиксировано 10 нарушений в провинциях Дамаск (шесть) и Латакия (четыре). Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

"Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Джаубар, Арбил, Хауш-Дуара, Дума, Кабун и Хан-эш-Ших в провинции Дамаск", - отмечается в сообщении.

Минобороны РФ также сообщило, что в провинции Латакия вооруженными формированиями группировки "Свободная сирийская армия" осуществлены обстрелы населенного пункта Кинсибба. При обстрелах населенных пунктов Ара, Брума и Касталь-Каллас в провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" применили беспилотные летательные аппараты с взрывными устройствами.

СПЕЦПРОЕКТ
Из России с поддержкой: итоги российской военной операции в Сирии
Как российские военные помогли добиться перемирия - в спецпроекте ТАСС

"Группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий, - говорится в сообщении центра. - В течение суток в провинции Алеппо террористами из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов, ПТУР и танков обстреляны населенные пункты Брайдж-эр-Рих, Караси, отметка 374 и южные фермы Шейх-Али-Кобтани, а также кожевенный завод, очистные сооружения, кварталы Хай-эль-Ансари и "1070" в городе Алеппо".

Обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населенные пункты Хауш-Насри, Дума, Кабун, Джаубар, Хауш-Харабу, Мейда и фермы населенного пункта Хан-эш-Ших.

Оказание гуманитарной помощи

В бюллетене сообщается, что малообеспеченным семьям населенного пункта Рабиаа провинции Хама доставлено 400 продуктовых комплектов гуманитарной помощи. Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор школы в Петербурге уволена после скандала с подделкой оценок
2
В Москве полиция ищет похищенную женщину
3
Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штат
4
ПКР: решение о недопуске российских паралимпийцев распространяется на зимние Игры-2018
5
Белый дом: окно возможностей для сотрудничества США и РФ в Сирии закрывается
6
Песков рассчитывает, что Путин и Обама смогут пообщаться на саммите G20
7
В США на 84-м году жизни скончался актер Джин Уайлдер
Темы дня
Реклама