Генерал Келли: РФ пытается бросать вызов США в Латинской Америке

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ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американский генерал Джон Келли, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра национальной безопасности в своей формируемой администрации, считает, что Россия пытается бросать США вызов в Латинской Америке. Соответствующую позицию он изложил в письменных ответах на вопросы законодателей, распространенных перед началом слушаний по утверждению его кандидатуры в профильном комитете Сената Конгресса США.
Автор одного из вопросов поинтересовался, согласен ли Келли с тем, "что Россия пытается подрывать американское лидерство и бросать вызов влиянию США в Западном полушарии". "Да", - ответил генерал.
Обосновывая свою точку зрения, он утверждал, что "большинство латиноамериканских стран за немногими известными исключениями" ориентируются на США и предпочитают видеть в качестве своих партнеров Госдепартамент и Пентагон. Однако, по его признанию, "зачастую" их разочаровывают сложности и проволочки, связанные с ведением дел с США.
"Россияне же достаточно умны для того, чтобы понимать, какие выгоды приносит продажа оборудования - от реактивных самолетов до грузовиков - в плане развития долгосрочных отношений с той или иной страной", - написал Келли. "Та оперативность, с которой россияне (да и китайцы, если на то пошло) откликаются на желание того или иного государства закупить желаемые товары, производит большое впечатление, - добавил американский генерал. - Они просто продают желаемое или иначе взаимодействуют, чтобы привязать к себе соответствующую страну".