Кандидат на пост министра нацбезопасности США приемлет тезисы по хакерским атакам

ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Генерал Джон Келли, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра национальной безопасности в своей формируемой администрации, приемлет выводы американской разведки по поводу хакерских атак, которые действующие власти в Вашингтоне пытаются приписывать Москве. Он сообщил об этом на слушаниях по утверждению его кандидатуры в профильном комитете Сената Конгресса США.

Сенатор-демократ Клэр Маккаскилл зачитала на слушаниях ключевые антироссийские тезисы доклада разведки США и спросила Келли, приемлет ли он их. Тот ответил коротко, но недвусмысленно: "С высокой степенью уверенности".

Письменные ответы не столь определенны

Сам Келли в письменных ответах на вопросы сенаторов, распространенных перед началом слушаний, высказывался гораздо менее определенно.

На вопрос о том, "тревожит ли его способность России влиять на руководство США", а также тот факт, что "избранный президент США отрицает влияние России", кандидат в министры ответил: "Как и многие американцы, я в курсе многочисленных (и порой противоречивых или спекулятивных) новостных заметок о том, будто Россия пыталась влиять на исход недавних выборов (в США), взламывая электронную почту различных политических функционеров и разглашая их переписку. Однако я не имею доступа к информации, которая позволяла бы мне подтверждать такие утверждения или давать обоснованный ответ на поставленные вопросы".

Следом Келли спросили, "испытывает ли он уверенность" в выводах американской разведки. Но письменно он еще раз повторил, что "не имеет доступа к данным, которые позволяли бы давать обоснованный ответ" на этот вопрос, равно как и оценивать чужие суждения "по данному конкретному делу". "В общем и целом я уважаю и ценю работу наших разведслужб по защите интересов США", - добавил генерал.

Его также просили прокомментировать "низкую уверенность в разведке США со стороны избранного президента". В ответ Келли написал: "Я в курсе, что избранный президент, как сообщалось, выражал беспокойство по поводу качества определенных разведывательных оценок, на которые опираются или могут опираться важные внешнеполитические решения. В этом отношении его тревоги по поводу качества разведданных, представляемых главе государства, скорее всего разделялись большинством президентов в нашей истории. Если меня утвердят, то я стану заботиться о том, чтобы разведдонесения руководству со стороны нашего министерства были как можно более точными, своевременными, всесторонними и непредвзятыми".

Наконец, кандидата в министры спросили, какой должна быть роль Министерства национальной безопасности (МНБ) в отражении посягательств извне на политические и социальные институты США. Он в ответ выразил уверенность, что "способность МНБ и его партнеров в разведывательном сообществе агрессивно преследовать нападающих и принимать сильные инициативные защитные меры, связанные с соответствующими последствиями для государств-спонсоров, позволит предотвращать потенциальные атаки". "Я считаю, враждебные страны должны понимать, что атаки на информационную инфраструктуру Америки будут иметь равные последствия", - добавил Келли.

Позиция России и Трампа

Россия не раз на самом высоком уровне отвергала инсинуации относительно приписываемых ей попыток вмешательства в политические процессы в США. Дональд Трамп также неоднократно выражал скептическое отношение к таким домыслам, называя их политически мотивированными.

Администрация Трампа должна приступить к работе в Вашингтоне 20 января.