Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 59.95
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кандидат на пост министра нацбезопасности США приемлет тезисы по хакерским атакам

Международная панорама
11 января, 0:41 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Атаки на информационную инфраструктуру США будут иметь равные последствия, считает Джон Келли
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Генерал Джон Келли, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра национальной безопасности в своей формируемой администрации, приемлет выводы американской разведки по поводу хакерских атак, которые действующие власти в Вашингтоне пытаются приписывать Москве. Он сообщил об этом на слушаниях по утверждению его кандидатуры в профильном комитете Сената Конгресса США.

Сенатор-демократ Клэр Маккаскилл зачитала на слушаниях ключевые антироссийские тезисы доклада разведки США и спросила Келли, приемлет ли он их. Тот ответил коротко, но недвусмысленно: "С высокой степенью уверенности".

Смотрите также
Дональд Трамп и Джон Келли
Трамп выдвинул генерала Келли на пост министра нацбезопасности

Письменные ответы не столь определенны

Сам Келли в письменных ответах на вопросы сенаторов, распространенных перед началом слушаний, высказывался гораздо менее определенно.

На вопрос о том, "тревожит ли его способность России влиять на руководство США", а также тот факт, что "избранный президент США отрицает влияние России", кандидат в министры ответил: "Как и многие американцы, я в курсе многочисленных (и порой противоречивых или спекулятивных) новостных заметок о том, будто Россия пыталась влиять на исход недавних выборов (в США), взламывая электронную почту различных политических функционеров и разглашая их переписку. Однако я не имею доступа к информации, которая позволяла бы мне подтверждать такие утверждения или давать обоснованный ответ на поставленные вопросы".

Следом Келли спросили, "испытывает ли он уверенность" в выводах американской разведки. Но письменно он еще раз повторил, что "не имеет доступа к данным, которые позволяли бы давать обоснованный ответ" на этот вопрос, равно как и оценивать чужие суждения "по данному конкретному делу". "В общем и целом я уважаю и ценю работу наших разведслужб по защите интересов США", - добавил генерал.

Его также просили прокомментировать "низкую уверенность в разведке США со стороны избранного президента". В ответ Келли написал: "Я в курсе, что избранный президент, как сообщалось, выражал беспокойство по поводу качества определенных разведывательных оценок, на которые опираются или могут опираться важные внешнеполитические решения. В этом отношении его тревоги по поводу качества разведданных, представляемых главе государства, скорее всего разделялись большинством президентов в нашей истории. Если меня утвердят, то я стану заботиться о том, чтобы разведдонесения руководству со стороны нашего министерства были как можно более точными, своевременными, всесторонними и непредвзятыми".

Наконец, кандидата в министры спросили, какой должна быть роль Министерства национальной безопасности (МНБ) в отражении посягательств извне на политические и социальные институты США. Он в ответ выразил уверенность, что "способность МНБ и его партнеров в разведывательном сообществе агрессивно преследовать нападающих и принимать сильные инициативные защитные меры, связанные с соответствующими последствиями для государств-спонсоров, позволит предотвращать потенциальные атаки". "Я считаю, враждебные страны должны понимать, что атаки на информационную инфраструктуру Америки будут иметь равные последствия", - добавил Келли.

Позиция России и Трампа

Россия не раз на самом высоком уровне отвергала инсинуации относительно приписываемых ей попыток вмешательства в политические процессы в США. Дональд Трамп также неоднократно выражал скептическое отношение к таким домыслам, называя их политически мотивированными.

Администрация Трампа должна приступить к работе в Вашингтоне 20 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
Поймать хай, чтобы шорты надеть: как работает биржа
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Задержка рейса не повод отчаиваться: инструкция для тех, кто застрял в аэропорту
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: СК арестовал 15 объектов имущества и средства Улюкаева на 564 млн рублей
2
Кабмин считает разумным возобновление экономических связей РФ и США
3
В Москве неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" около 20 млн руб.
4
Шипулин стартует на втором этапе эстафеты на КМ по биатлону в Рупольдинге
5
WP: Тиллерсон намерен призвать к открытому и откровенному диалогу с РФ
6
Обама: Россия и Китай вряд ли сравнятся по влиянию с США
7
Захарова назвала внешнюю политику США бессмысленной и вредоносной
Темы дня
Реклама