В администрации Порошенко подтвердили привлечение американских лоббистов

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Вашингтонская лоббистская компания BGR Group действительно оказывает консультативные услуги Национальному совету реформ Украины. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Петра Порошенко, секретарь совета Дмитрий Шимкив.

"С целью продвижения интересов Украины в США, привлечения американских инвестиций и информирования правительственных и общественных институтов США о достижениях и результатах реформ на Украине Национальный совет реформ при содействии украинского фонда поддержки реформ привлек в качестве консультантов американскую компанию BGR Group", - написал Шимкив на своей странице в соцсети Facebook. При этом он подчеркнул, что "данная инициатива проходит при поддержке доноров, без использования государственных средств".

Ранее газета The Hill сообщила, что украинские власти по контракту от 23 декабря наняли BGR Group для продвижения своих интересов при республиканской администрации Дональда Трампа. Срок действия контракта рассчитан на один год, стоимость оценивается в $600 тысяч.

В задачи лоббистов, как отмечено в статье, будет входить "разработка и реализация всеобъемлющей стратегии" в поддержку укрепления украинско-американских отношений и увеличения инвестиций бизнеса США на Украине. Лоббисты обязуются также "открывать новые и поддерживать существующие линии коммуникаций" между украинскими властями и американскими чиновниками, а также журналистами и неправительственными организациями в США.

Согласно публикации, прежде на Украину работала в Вашингтоне консультационная компания APCO Worldwide, но контракт с ней был расторгнут после смены правительства в Киеве весной прошлого года.