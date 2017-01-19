Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 59.18
€ 63.23
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В администрации Порошенко подтвердили привлечение американских лоббистов

Международная панорама
19 января, 0:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, января. /ТАСС
Ранее газета The Hill сообщила, что украинские власти наняли BGR Group для продвижения своих интересов при республиканской администрации Дональда Трампа
Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Вашингтонская лоббистская компания BGR Group действительно оказывает консультативные услуги Национальному совету реформ Украины. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Петра Порошенко, секретарь совета Дмитрий Шимкив.

Смотрите также
Конгресс США выделит $350 млн на военную помощь для Украины

"С целью продвижения интересов Украины в США, привлечения американских инвестиций и информирования правительственных и общественных институтов США о достижениях и результатах реформ на Украине Национальный совет реформ при содействии украинского фонда поддержки реформ привлек в качестве консультантов американскую компанию BGR Group", - написал Шимкив на своей странице в соцсети Facebook. При этом он подчеркнул, что "данная инициатива проходит при поддержке доноров, без использования государственных средств".

Ранее газета The Hill сообщила, что украинские власти по контракту от 23 декабря наняли BGR Group для продвижения своих интересов при республиканской администрации Дональда Трампа. Срок действия контракта рассчитан на один год, стоимость оценивается в $600 тысяч.

В задачи лоббистов, как отмечено в статье, будет входить "разработка и реализация всеобъемлющей стратегии" в поддержку укрепления украинско-американских отношений и увеличения инвестиций бизнеса США на Украине. Лоббисты обязуются также "открывать новые и поддерживать существующие линии коммуникаций" между украинскими властями и американскими чиновниками, а также журналистами и неправительственными организациями в США.

Согласно публикации, прежде на Украину работала в Вашингтоне консультационная компания APCO Worldwide, но контракт с ней был расторгнут после смены правительства в Киеве весной прошлого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Порошенко, Петр Алексеевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
С крестом и тараном: скорой помощи могут разрешить пробивать себе путь
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК назвал приоритетную версию причины покушения на бизнесмена в центре Москвы
2
WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 года
3
В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая
4
Си Цзиньпин высказался за новые отношения c США и стратегическое партнерство с РФ
5
Обама: в интересах США и мира иметь конструктивные отношения с РФ
6
WSJ: Порошенко рассчитывает встретиться с Трампом в феврале
7
Эрнст прокомментировал претензии к новогодним телешоу
Темы дня
Реклама