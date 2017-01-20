Дональд Трамп: человек, который хочет вернуть Америке величие

ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Бизнесмен из Нью-Йорка мультимиллиардер Дональд Трамп попытается в ближайшие годы "вернуть Америке величие". На протяжении последних полутора лет он доказывал соотечественникам, что является "единственным человеком, способным это сделать", поскольку "знает систему изнутри".

Избиратели ему поверили. В пятницу он будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США и постарается воплотить в жизнь свои планы. Те, кстати, по словам его штаба, составляются из расчета на ближайшие восемь лет, то есть не на один, а на два президентских срока. В частности, Трамп, как он сам постоянно подчеркивает, рассчитывает "поладить" с Россией, чтобы вместе с ней искать ответ на важнейшие вызовы современности, прежде всего в борьбе с международным терроризмом.

Кто против?

Многие заранее предрекают новому президенту США неудачу. Политический и особенно внешнеполитический истеблишмент в Вашингтоне, причем двухпартийный, в подавляющем большинстве своем настроен против Трампа. Его противники доказывают, что Америка и без того уже великая, а сам он - в лучшем случае неопытный и наивный неофит, безответственный популист, а в худшем - из-за якобы чрезмерных симпатий к России - чуть ли не предатель национальных интересов.

Но недооценивать Трампа можно только на собственный страх и риск. В этом на собственном горьком опыте убедились за последнее время сначала 16 его соперников по отборочному этапу президентской предвыборной гонки в Республиканской партии США, в том числе сын и брат бывших президентов страны Джеб Буш, а затем в ноябрьском суперфинале - и кандидат в президенты от правящей Демократической партии Хиллари Клинтон. Последней не помогли ни личная принадлежность к одному из самых влиятельных политических кланов в США, делавшая ее по сути олицетворением того самого вашингтонского истеблишмента, ни мощный административный ресурс, предоставленный в ее распоряжение нынешним хозяином Белого дома Бараком Обамой.

Тот, кстати, поддерживал ее изо всех сил, поскольку боролся еще и за сохранение собственного политического наследия. Теперь оно уже демонтируется, причем сразу с главного внутриполитического достижения действующего президента - его "именной" программы медицинского обслуживания Obamacare.

По убеждению множества наблюдателей, в США и за их пределами, именно поэтому команда Обамы и теперь продолжает активно подрывать легитимность избранного президента-республиканца. И главным оружием для этого избраны инсинуации по поводу того, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные политические процессы в США, поддерживая в них Трампа. И сам Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне не раз решительно отвергали подобные домыслы.

Обманчивая легкость

Опровергнувший все прогнозы успех Трампа на выборах выглядит еще более фантастическим из-за кажущейся легкости, с которой был достигнут. Чуть ли не главным оружием республиканца было ненасытное внимание к нему прессы, которое он мастерски использовал и поддерживал с помощью соцсети Twitter. При этом в его кампании работало на порядок меньше оплачиваемых сотрудников, чем у Клинтон (в июне прошлого года, в разгар предвыборной борьбы, у него в штате было около 70 человек, а у нее - 683). Он собрал почти вдвое меньше денег, чем его соперница: примерно $646 млн против $1,2 млрд.

СПЕЦПРОЕКТ "Сделаем Америку снова великой": как проходили выборы в США Представитель Республиканской партии Дональд Трамп стал избранным президентом США. Его соперница от демократов экс-госсекретарь Хиллари Клинтон признала поражение

Кстати, задним числом на эту тему в американских соцсетях разошлась едкая карикатура под заголовком "Иностранное правительство пыталось вмешиваться в наши выборы": Клинтон стоит рядом с арабским шейхом и смотрит мимо него. "Как насчет возврата?" - интересуется грустный шейх. "Никаких возвратов!" - твердо отвечает Хиллари.

В отличие от нее у Трампа никогда не было и собственной политической машины. Это и не удивительно, поскольку даже партийную принадлежность он за свои 70 лет менял семь раз. Больше всего симпатизировал в свое время республиканцу Рональду Рейгану, но числился и демократом, поддерживал и публично хвалил Билла Клинтона. Всегда охотно жертвовал деньги политикам всех мастей. Когда его задним числом обо всем этом спрашивали, он откровенно отвечал, что идеология здесь совершенно ни при чем, а все дело "скорее в практичности: если собираешься бороться за выборный пост, нужны друзья".

Правда, закадычных друзей у него тоже нет. Согласно биографической книге о нем, которую издали летом на основании более чем 20-часовых личных собеседований репортеры The Washington Post, на вопрос о том, с кем он дружит, Трамп сначала взял нехарактерную для него долгую паузу, а потом сказал: "Интересный вопрос. Дружеские отношения у меня в основном связаны с бизнесом, потому что это тот круг людей, с которыми я встречаюсь... Есть люди, с которыми я годами не общаюсь, но считаю их друзьями". И назвал - не для печати - имена трех давних деловых партнеров.

Отец, жены, дети

И друзей, и политическую команду Трампу, по всем отзывам, заменяет семья. В бизнесе примером для подражания ему служил отец, Фредерик Трамп, сын иммигрантов из Германии. Свою строительную фирму тот создал в 1920 году, поднимал ее в годы Великой депрессии, в основном возводя жилье для среднего класса и бедноты. По свидетельству СМИ, девизом Трампа-старшего было "работать по девять дней в неделю и заботиться о том, чтобы без толку не пропадал ни один цент". Но биографы вспоминают о нем и как о филантропе, жертвовавшем землю и здания под медицинские центры и проекты, связанные с поддержкой Израиля.

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Сам Дональд Трамп сейчас женат третьим браком, на 46-летней словенке Меланье Кнавс. Кстати, первой женой его была чешка Ивана Зельничкова, которой он обязан своим прозвищем The Donald ("Тот самый Дональд"). Но на вопрос корр. ТАСС о том, уж не женским ли славянским влиянием объясняются симпатии избранного президента США к России, знакомая с Меланьей журналистка одного из гламурных американских изданий ответила, что ни о чем подобном никогда не слышала.

Второй женой Трампа была американка Марла Мейплс. Задним числом он признавался своим биографам, что период распада первого брака был для него настолько тяжелым, что отрицательно отразился и на бизнесе. Это даже привело тогда к корпоративным банкротствам. Биографы сделали лестный для своего героя вывод о том, что тот "способен порой честно признавать свои ошибки".

У Трампа пять детей и восемь внуков. Старшие дети - Дональд-младший, Иванка и Эрик - играли активную роль в его предвыборной кампании и занимают посты исполнительных вице-президентов в фамильном холдинге - Организации Трампа. Предполагается, что они же станут им и управлять, когда их отец полностью сосредоточится на государственных заботах. Еще одна дочь - Тиффани - недавно окончила Пенсильванский университет, но и она успела выступить на отцовском номинационном съезде прошлым летом. Младший сын Бэррон пока школьник-подросток.

Близкий круг

Кроме детей в близкий семейный круг избранного президента США входит старшая сестра Мэрианн Трамп-Барри, юрист, дослужившаяся до поста судьи федерального апелляционного суда. Трамп порой публично вспоминает о ней при обсуждении одной из своих ближайших ключевых задач - подбора кандидата на пост члена Верховного суда США взамен скончавшегося в 2016 году Антонина Скалиа. Правда, конечно, 79-летняя женщина сама на этот пост не претендует, а лишь служит примером правильного отношения к судейским обязанностям.

Был у Трампа и старший брат Фред, но он скончался от алкоголизма еще до смерти отца. Это произвело на Дональда такое впечатление, что он, по его словам, не пьет, не курит и никогда не употреблял даже слабые наркотики.

Наконец, говоря о близком круге Трампа, нельзя не упомянуть зятя избранного президента - мужа его дочери Иванки - Джареда Кушнера. По всем отзывам, это весьма незаурядный молодой человек, игравший ключевую роль в предвыборной кампании тестя, а теперь получивший официальный пост старшего советника президента в аппарате Белого дома. Ему приписывается множество заслуг - от организации знакомства Трампа с Генри Киссинджером и Рупертом Мэрдоком до выхода на ключевых людей в Кремниевой долине и налаживания виртуальной кампании Трампа в соцсетях.

Ко всему прочему Кушнер - внук... белорусских партизан, перебравшихся в США после Второй мировой войны. От отца ему досталась крупная строительная компания, возглавить которую Джареду пришлось, когда ему не было еще и тридцати лет. На днях ему исполнилось 36. Иванка на год моложе его, у них трое детей. Выходя замуж, она приняла иудейство. Трамп позже говорил, что очень этому рад, хотя это и "не было запланировано".

Сила позитивного мышления

Сам избранный президент США по вероисповеданию пресвитерианин (одна из протестантских христианских деноминаций). Но подлинной духовной основой его жизни многие называют теорию "позитивного мышления", выдвинутую в начале 1950-х годов проповедником и психоаналитиком-любителем Норманом Винсентом Пилом. Родители Трампа были у Пила прихожанами, сам Трамп и его сестры у него венчались. Пил же отпевал и Фреда-младшего.

Считается, что именно учению Пила, в частности, его книге "Сила позитивного мышления" Трамп обязан своей непоколебимой уверенности в себе и заразительным оптимизмом. Но теперь он уже и сам автор ряда книг. И своей любимой книгой после Библии называет собственное произведение - "Искусство заключать сделки".

Вообще Трамп считается непревзойденным мастером саморекламы. Еще до прихода в политику он постоянно присутствовал на первых полосах деловых газет и таблоидов, снимался в кино, сериалах и даже музыкальных клипах, а в 2003 стал продюсером и ведущим реалити-шоу "Кандидат", за которое позже получил собственную именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Кстати, реплика "Вы уволены!", ставшая визитной карточкой этой программы, была его экспромтом, а не сценарной заготовкой.

Нужен "правильный президент"

В политике Трамп тоже не такой новичок, как иногда представляют. С 1988 года он трижды рассматривал возможность участия в президентских выборах и дважды - в выборах губернатора штата Нью-Йорк, но до последнего избирательного цикла каждый раз воздерживался от такого шага.

Задним числом пресса напоминает, что еще в 1980 году в своем первом интервью одной из общенациональных телесетей 34-летний Трамп неожиданно заговорил о президентском лидерстве, необходимом стране. Собственных президентских амбиций у него, по его словам, тогда не было, но он горько сетовал на то, что достойные люди отказываются идти в политику, чтобы не пачкаться. "Один человек мог бы развернуть нашу страну, - сказал он тогда. - Один-единственный правильный президент мог бы произвести такой разворот".

С тех пор Трамп искал такого человека. В 2012 году он сделал ставку на другого крупного предпринимателя - Митта Ромни. Тот не оправдал его ожиданий - в частности, по мнению Трампа, из-за того, что недостаточно активно пользовался его поддержкой. "Мир смеется над нами", - написал он тогда в своем любимом Twitter.

Через 12 дней после выборов 2012 года Трамп, по свидетельству The Washington Post, подал заявку в Бюро патентов и торговых знаков США. Он просил закрепить за ним право на использование старой фразы Рональда Рейгана - "Сделать Америку снова великой!"

Теперь вокруг избранного президента и этого лозунга сплотилось, по его убеждению, целое общенациональное движение - нечто вроде американского "народного фронта". Из тех граждан - преимущественно белого среднего класса, чья "американская мечта" рушится в последние годы у них на глазах, - которых Трамп называет забытой частью населения страны.

Стратегическая неопределенность

Куда новый президент поведет Америку, в том числе и во внешней политике, пока до конце не ясно. Критики Трампа издевательски пишут о том, что "записи в Twitter - еще не стратегия". Но Трамп иногда прямо, а больше по умолчанию отвечает, что не намерен заранее открывать свои карты. И что составной частью его подхода к ключевым международным проблемам всегда будет некоторая стратегическая неопределенность.

А помогать ему будут прежде всего люди его поколения и его круга. Такие, как бывший глава нефтяной корпорации ExxonMobil 64-летний Рекс Тиллерсон в Госдепартаменте, отставной генерал морской пехоты 66-летний Джеймс Мэттис в Пентагоне и 79-летний миллиардер-инвестор Уилбур Росс в Минторге США. Слушания по утверждению этих и других кандидатур на ответственные посты в администрации уже идут в Сенате США.