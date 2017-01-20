Байден надеется, что Сербия и Косово нормализуют отношения при участии ЕС

ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Вице-президент США Джозеф Байден провел 18 января телефонный разговор с президентом самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"Вице-президент выразил надежду на то, что Косово и Сербия смогут преодолеть возникшие сложности и активизировать усилия по нормализации отношений через диалог под эгидой ЕС", - говорится в сообщении.

Ситуация на севере Косово обострилась в минувшие выходные, когда из Белграда в Косовска-Митровицу отправился первый за много лет поезд. Событие получило политический резонанс, поскольку косовские албанцы стали стягивать войска в северную часть города, где их нахождение запрещено соглашениями между Белградом и Приштиной. В связи с угрозами безопасности пассажирам и машинисту власти Сербии приняли решение вернуть поезд обратно в столицу.

После этого последовал обмен резкими заявлениями с обеих сторон, президент Сербии Томислав Николич объявил, что в случае новой резни сербов в Косово не только введет войска в автономный край, но и сам вместе с сыновьями пойдет воевать. В ответ в Косово заговорили о реформировании Сил безопасности в полноценную армию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая во вторник на пресс-конференции по итогам 2016 года, заявил о необходимости не допустить силовой конфронтации в регионе.